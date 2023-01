台湾男星柯震东去年底拍摄Netflix奇幻影集《乩身》时发生意外,遭剧组使用的无人机不慎撞击脸部,导致当场受伤送医抢救,缝了20、30针。柯震东星期一(9日)晚上在社交媒体上报平安,安慰粉丝“我很快就会回来”。

受伤消息曝光后,柯震东两度更新Instagram的限时动态。他先是用电影《星际大战》的金句“May the Force be with you”(愿原力与你同在),自我鼓励凡事遇到困难都会迎刃而解。他之后又更新动态,用《灌篮高手》天才篮球员樱木花道的经典台词“因为我是天才啊”,告诉粉丝“我很快就会回来”,要外界别替他担心。

柯震东在社媒上报平安。(截自艺人Instagram)

《乩身》剧组向台湾媒体表示:“2022年12月27日晚间,柯震东在拍摄《乩身》时确实有发生无人机事故意外,剧组现场都有符合拍摄安全标准与做好防备措施,包含无人机也有螺旋桨叶保护罩包覆,现场并无发生无人机爆炸、叶片四射状况。但不明原因造成无人机意外撞到柯震东脸部颧骨区造成受伤,除了剧组紧急将演员送医外,后续柯震东经纪人也有安排做较细致的处理方式缝针。”目前柯震东的戏份已经暂停拍摄,待他完全康复后才会复工。