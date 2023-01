奥斯卡风向球之一的第94届美国国家评论协会奖(The 94th National Board of Review Awards)1月8日(星期日)公布得奖名单,60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼创下历史,成为45年来首位获得最佳女主角奖的亚洲女演员。

杨紫琼凭借电影《妈的多重宇宙》(Everything Everywhere All At Once)获奖。据外媒报道,杨紫琼在颁奖典礼上表示:“能成为45年来首位获此殊荣的亚洲女演员,我感到无比自豪!”

杨紫琼早前获选《时代》杂志2022年度标志人物,成为史上首位获得此项殊荣的亚裔女星。《时代》杂志介绍,杨紫琼是香港动作电影黄金时代的巨星,1997年凭铁金刚电影《明日帝国》(Tomorrow Never Dies)打入好莱坞,随后又在《卧虎藏龙》、《我的超豪男友》和《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)等卖座电影中饰演要角。

另外,杨紫琼也以《妈的多重宇宙》入围第80届金球奖音乐喜剧类最佳女主角。金球奖赢家将于美国时间1月10日揭晓。