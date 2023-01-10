陈军荣批兔年运程 哪位艺人有望夺视帝后？

金兔年将至，娱乐圈谁事业大旺、感情秘密花园心又属谁？大概都是小市民磨牙八卦的焦点，本地风水师陈军荣为本地姜批命，显示收视一哥许瑞奇《红星》视帝赢面大、小阿姐黄暄婷偏爱熟男喔！

许瑞奇：慎防惹官非

陈军荣师父说，许瑞奇的八字相当不错，瑞奇在《你的世界我们懂》演绎特需人士表现入木三分，所以今年赢得《红星》视帝的机会是相当大的！

从事业运来看，许瑞奇从24岁到44岁之间他的演艺生涯都蛮不错，但他务必小心官非，他为人正直，是直肠子，容易被人误解、严重的话则会招惹官非。

感情方面，瑞奇个性偏向保守，感情随遇而安，他喜欢年纪较成熟的女性为伴侣，因为他个性很强，另一半必须柔顺才行。

黄暄婷：越冲越旺

黄暄婷向来有桃花运，偏爱熟男，但或许受妈妈教诲，她会有很多顾虑，比较小心，很多事会希望先征求母亲林梅娇同意。黄暄婷是个多才多艺的人，来临的一年她撞到太岁，但会越冲越旺，拿到《红星》最佳女主角的机会也蛮大的，希望她继续努力，胆子放大一点。

（左起）张哲通，徐彬，黄思恬。

张哲通：感情多挫折

张哲通在2023年的运气一般，不好不坏，在感情方面蛮多挫折，须要物色一个能扶持他的异性，对他较好，张哲通口才非常好，但面临事情决断时，他可能会显得犹豫不决，35至45岁是他一生里的事业最高峰，继续努力，应该会有不错的成绩。

徐彬：应积极冲刺事业

徐彬在2023年发展会非常好，应该更积极冲事业，但他比较内向、欠缺主动性，因此徐太太须扮演那个积极推动他的角色。

黄思恬：姻缘情运弱

黄思恬身体健康稍弱，爱情与婚姻或没那么好，因为她为人比较内向，必须更积极一点，找男朋友，也把身体养好，虽然年份冲太岁，但她应该果敢一点，不过事业运程仍不错。

（左起）陈汉玮，Pornsak，洪凌。

陈汉玮：57岁开始走老运

陈汉玮2023年运气蛮不错，但身体健康是他蛮大的一个挑战，会令他忧心忡忡，陈汉玮57岁之后会走老运，现在虽然也不错，但他会有很多担心，其实可以敢敢往前冲。

Pornsak：拼新事业否极泰来

去年他运气不济，到了2023年运气会很好，努力去拼出一番新事业，可以奠定他的基础，Pornsak可以开医馆，事业方面，从32岁直至52岁之间运气都非常好。

洪凌：33岁后事业攀峰

踏入2023年，洪凌运气大好，她应该早一点结婚，结婚吉日，撇开今年比较不好的农历三月、农历九月，其他的月份结婚都不错。33岁到43岁是洪凌的影视巅峰，奉劝洪凌注重健康，身体别太操劳。