DJ听众首选贺岁片 大侠和大状打平手

本地5部贺岁片，电台听众,DJ心水首选是哪一部？

电台963好FM电台DJ安娜昨午在节目《娜些美好的》中进行听众民意调查，结果显示，听众对甄子丹《天龙八部之乔峰传》、黄子华《毒舌大状》兴致勃勃，双方高票打平手。

一部是甄爷演绎的“宇宙最强乔峰”，他在《天龙八部》中以一敌百，所向披靡；另一部则是批判权贵玩弄法律、利嘴“毒”出新境界的《毒舌大状》黄子华。

《猫山王中王》

听众偏爱甄子丹的动作戏，加上金庸武侠名著耳熟能详，更有吸引力；也有听众指出“黄子华的喜剧有智慧、笑料不低俗，常能带来惊喜与新鲜感！”

国人爱吃万果之王，国产导演梁志强掌镜的《猫山王中王》屈居第三；至于李国煌参与投资的《发财联盟》与黄鸿升《超棒名模》则分居四五名。

★安娜首选:《毒舌大状》《天龙八部之乔峰传》

“我喜欢律政题材电影，当然也因为黄子华，想看看他在电影里的口才与急智，选择《天》是因为甄子丹与金庸小说，而且如听众所说，肯定是一部严谨的制作。”

★DJ德明首选：《天龙八部之乔峰传》

“很欣赏甄子丹的武打功架，无论是刚中带柔还是刚柔并重；我也希望自己在新的一年里，做人做事都可以展现这样的‘能屈能伸’的姿态与心态。”

★温国贤首选：《天龙八部之乔峰传》

“因为是金庸武侠作品，还有甄子丹的‘甄功夫’，可看性应很高，也想看看《叶问》之外的甄子丹。”

★陈丽仪（《天龙八部之乔峰传》）

“期待甄子丹电影的动作，也很好奇他如何演绎这位经典武侠人物。”