“房屋经纪”陈泂江带你看房子

陈泂江在贺岁剧《黄金巨塔》中饰演房屋经纪刘光明，zaobao.sg早前到拍摄现场探班，由陈泂江带领读者参观剧组特地搭建的租赁组屋场景。

这场景建在工业大楼内，从电梯、走廊、到组屋单位里的客厅、厨房和厕所等都做得逼真，让人仿佛置身真实的组屋内。（点击视频，由陈泂江带你先睹为快）

《黄金巨塔》主要演员在记者会上分享拍摄点滴。（视频截图）

20集的《黄金巨塔》讲述租赁组屋里不同家庭的故事，剧集1月16日起在8频道播出，主要演员陈泂江、何盈莹、姚彣隆、金银姬、林昭婷、洪慧芳、徐鸣杰和陈政序星期二（10日）出席记者会分享拍摄点滴，身在台湾的林湘萍则通过视讯连线。

林湘萍通过视讯连线参与记者会。（视频截图）

陈泂江和何盈莹第一次合作就演情侣，何盈莹自爆有几场对手戏让她心跳加速，陈泂江则爆料看起来纤瘦的何盈莹食量很大，“她可以吃两包鸡饭！”

嫁到台湾的林湘萍难得接拍本地剧，她在戏中为了躲避追债装疯卖傻，造型也像个疯婆子，但她却演得十分开心，“我完全没有包袱，有一次放饭我没有卸妆，脸上有口红就去小贩中心，吓到摊位老板，我连忙大声澄清这是我的造型。”

姚彣隆在戏中饰演过气拳王，为戏特地学打拳及练身材，他笑说：“我和盈莹练得很fit了，但湘萍一回来我就破功了！”原来林湘萍经常买美食到片场请大家吃，把大家都喂得饱饱的，姚彣隆还说：“Tyler（邓伟德）演我的徒弟，我问他的好身材练了多久，他说10年，我就决定放弃了哈哈哈。”