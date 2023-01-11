娱乐吃瓜：包勋评杨明先后酒驾坐牢出狱 吴亦凡胜利吃牢饭轰动国际

杨明去年底因“不小心驾驶”等罪名被判入狱服刑18日，并于7日刑满出狱。

近年各地犯罪坐牢的知名艺人似乎越来越多，单是去年本地就有包勋评、黄奕良，中国大陆有吴亦凡，香港有亚视女艺人薛影仪和前港姐季军寇鸿萍，韩国有胜利（Seung-ri），美国有R&B天王R·凯利（R. Kelly）等。外界关注的焦点是：明星出狱后，是扭转厄运东山再起，还是从此销声匿迹？

杨明包勋评：一样酒驾 命运不同

杨明出狱后接受TVB节目访问。（视频截图）

杨明2020年8月在香港发生交通意外，他承认不小心驾驶及车窗玻璃光度不足两罪，被判囚18天和停牌两年，及判罚款500新元。由于他一开始坚拒认罪，罪成后又不愿接受刑期，曾被质疑毫无悔意。他出狱后第一时间飞奔TVB电视台向高层谢罪，并透过悔过和洒泪视频向公众鞠躬道歉。他提到愧对父母，又说在狱中被恐惧吞噬，明显争取大众的同情分。

其实，触法对杨明来说并非新鲜事。翻开档案，他曾于2005年被发现将座驾停在路中间行车线，并睡在车中，接受酒精测试时证实超标后被拘捕，其后被判罚款及停牌1年。2006年，他和夜店保安发生肢体冲突，他起飞脚踢保安，被判守行为。但在守行为期间又在便利店醉酒闹事，破坏物品，被判150小时社会服务令，及向便利店赔钱。

尽管过去多次犯事，TVB电视始终给他演出机会，近年他更升到男一位置。2019年，香港发生逃犯条例修订草案风波，引发示威者与警方发生激烈冲突，关系紧张。杨明在事件中高调撑警，引来部分人士反感。他要翻身，除了要修复坐牢打击到的形象，或许还多了这重考验。但小生不足的TVB之前安排他接拍新剧王晶监制的新剧《一舞倾城》，男一位置不变，估计将于上半年播出。过去多次演过制服人员的杨明，最后能否被观众宽容，要看播出后的收视。

包勋评（中）出狱后，曾与Pornsak（左）及江承熹到德国直播带货。（取自艺人instagram）

无独有偶，包勋评7年前涉酒驾被定罪，去年9月再次涉及酒驾，被判坐牢5周、吊销驾照5年，加罚款6000元。由于他连续闯祸却没有知会经理人，入狱前便被新传媒解约。

他出狱后，先加入李荣达、Pornsak的直播带货阵营。由于过去形象不错，他这次出狱后也勇于面对媒体，受访后获得不少人加油打气。他更一连接受前东家新传媒电视的三剧邀约，包括《过江新娘——你好，梅芳草》《遇见你，真香！》和正在拍摄的《家人之间》。其中，在《家》里甚至居男主之一，发挥空间应该不小。正当大家以为他的饭碗因坐牢打破之时，他似乎很快站稳脚步，且获得翻身机会。如果他好好把握角色，或许形象能很快扭转，比杨明幸运许多。

去年入狱：黄奕良、吴亦凡、 胜利 、 R. Kelly

黄奕良出狱后开直播带货。（档案照）

黄奕良2020年持刮刀伤员工，早前被判坐牢，他2022年2月上诉遭法官驳回，在大年初四开始服刑，吃10个月牢饭。同年出狱的他，据了解目前从商，并兼做直播。很多年前脱离电视圈后，他就没有重操旧业，和娱乐圈保持距离。只是他出狱不久，就在直播中怒轰前电视编剧苏春兴乱写他，让江湖又起一波风浪。

胜利预料下个月可出狱，到时势必吸引媒体追踪报道。（取自艺人Instagram）

还有一名即将出狱的大咖是近年审讯引起国际关注的BIGBANG前成员胜利。他因涉嫌性交易、洗钱、惯性赌博、教唆打人等9项罪名，遭法院判处有期徒刑1年6个月。原先正在军中服役的他，去年6月正式遭到军方强制退伍，转往监狱服刑。预计他将于2月左右出狱。曾是天团大咖的他，形象扫地，要重回娱乐圈恐怕已无望，但他的动向势必受到外界密切关注。

但受瞩目程度足以相提并论，且罪名更重、刑期更长的，当数吴亦凡和R. Kelly。

吴亦凡目前在服刑中，预料2035年出狱。（互联网）

吴亦凡去年遭网红都美竹踢爆引诱未成年少女，因涉嫌强奸、聚众淫乱，被北京警方刑事拘留后被逮捕，被当地封为“劣迹艺人”，形象一落千丈。最后他被判有期徒刑13年，出狱后将被驱逐出境。

R. Kelly刚满56岁，出狱时已是86岁。（互联网）

R. Kelly当年凭《我相信我能飞》（I Believe I Can Fly）红遍全球，更夺得多个格林美奖项。他去年6月在联邦法院被裁定多项罪行，包括操控卖淫、性侵未成年少年、人口贩运、绑架、诈骗等9项罪名，被判入狱30年及罚款13万新元。8日年满56岁的他，出狱时已是86岁！