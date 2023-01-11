贺岁片中演毒舌律师 黄子华欣赏毒舌之人

在演艺圈是公认的“才子”，香港殿堂级栋笃笑始祖黄子华将在香港贺岁电影《毒舌大状》（简称《毒舌》）中变身以毒舌见称的大律师林凉水，以三寸不烂之毒舌伸张正义。虽然戏里饰演“毒舌大状”，黄子华自认不毒舌，却很欣赏毒舌之人，上周他跟《毒舌》导演吴炜伦接受新加坡媒体视讯访问时说：“要当毒舌的人，第一个条件是要很聪明，因为毒舌不能只靠说话大声，毒舌就是不需要大声，却能说一些让你‘舀心舀肺’（被某些语言或行为刺激）的话！”

黄子华受访时笑说，最毒舌的往往是师奶，过去屡遭师奶犀利的言论“伤害”，“她们想也不想你的感受，很多时候想什么就直接说，这也出于她们的单纯，所以她们不会觉得有什么是不能说的！师奶是很聪明的，她们知道一般的话无法伤害到你，能说得深入刚好（戳中痛点）。”他举例之前在街头曾听到有师奶谈论自己时提到“他（黄子华）不是很红”，最近行山也遇到有师奶脱口而出“黄子华是没有钱的，某某才有钱”！黄子华幽默地说：“我觉得她们真的知道我真的没有钱，还大声地说，令人感到很痛快啊！”

他还指出，自己跟角色有很大分别，林凉水的毒舌归咎于他不忿的心态，“林凉水的毒舌是因为他是一个非常不快乐的人，觉得自己的才华不被欣赏，老是认为自己应该是最成功、名成立就的律师，但事实并非如此。”此时有工作人员递上咖啡，黄子华边捧着咖啡边说：“我是一个很成功的人，他（林凉水）是失败的！我要喝咖啡就有人拿来，所以我没有失败者的心态。”

从未觉得自己怀才不遇

有别于角色初登场时老觉得自己怀才不遇，黄子华坦言，虽然过去有一大段日子是不被认同的，但他从来没有觉得自己怀才不遇。

“虽然我长得一张怀才不遇的脸，但我从来没有这样觉得，因为我不觉得自己很有才华，说真的，这不是谦虚话。”他说，有才华的人太多了，相比之下自己“算什么，也就还好吧”。

戏里他因一时自负导致无辜的被告人判监，为此他深感内疚，后来积极争取翻案。戏外，黄子华庆幸从未遇过这样的考验。他坦承，这辈子做了不少让自己后悔的事情，但受害者往往是自己，而他也从未伤害人，无须靠害人来成就自己，“我很幸运，没有走到不是你死就是我亡的地步，要不然我会挑选我活你死吧。”

在《毒舌》中将无辜的被告送入监狱之后，身败名裂的林凉水开始醒悟并且展开赎罪之旅，为平民百姓打官司。黄子华有感而发说，这个角色原本是好人，不过在追逐名利的过程中迷失自己，“我想这也是很多人的写照，进了社会之后，慢慢地成为我们最讨厌的那种人。”

林凉水因一起案件彻底失败才有了反省机会，“我觉得这个戏剧性很大，大部分人一辈子都不会反省，只会不断说‘我没错’，但却一直错下去。如果这个反省有一天来到，应该抓住，我为林凉水感到高兴，他抓住了。”

导演吴炜伦几次获金像奖提名

黄子华说，拍《毒舌》的难度在于台词，他忆起电影接近尾声有一大段上庭的台词，他不只是要熟背台词，“这么长的对白，要如何deliver表演出来？不能只是念对白，要说得精彩，其实很考功夫。”

他不觉得兼任编剧的导演吴炜伦毒舌，但相信他的确很有才华能写出如此毒舌的对白，吴导演闻言笑道：“我通常将毒舌摆在心里，摆得太久，写剧本的时候都写出来了！”

《毒舌大状》是导演吴炜伦（右二）首执导筒的作品。（互联网）

说起导演吴炜伦，他可是来头不小，担任过电影《梅艳芳》《寒战II》《证人》《线人》等的编剧，曾几次获提名香港金像奖最佳编剧。

之所以邀请黄子华出演，他指出，饰演林凉水的演员必须符合两点，一是毒舌，二是口才好，“当这两个特点摆出来的时候，黄子华两样都符合。他是公认的才子，他在栋笃笑的表现也‘衰衰’的，所以我觉得一定要邀请子华。”

《毒舌》是吴炜伦首次执导筒的作品，他说，会为自己的“第一次”打87.54分。至于其余13分，他自认在写剧本分场时可以写得更准确，如此一来拍摄更有效率，并透露拍出来的成品大概2小时45分钟，最后公映版本删减了约40分钟戏。不过，他不忘说：“演员几乎都超过100分，减分是减自己的。如果有机会拍第二部，我希望能算得更准确点，拿回这13分。”

《毒舌大状》1月21日于本地公映。