在美国影评协会奖创历史 杨紫琼成45年来首位亚洲影后

(纽约讯)第80届金球奖于美国时间1月10日(本地时间11日)揭晓,同样被视为奥斯卡得奖指标的美国国家影评协会奖(National Board of Review Awards),8日在纽约颁奖,60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼凭借电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)获封影后,成为45年来首位获得最佳女主角奖的亚洲女演员。她也以《天马行空》入围金球奖音乐喜剧类最佳女主角。

美国国家影评协会请来《疯狂富豪》(Crazy Rich Asians)亚裔拍档Awkwafina(奥卡菲娜)负责颁奖给杨紫琼,她致谢时感恩自己是在过去45年来,首位获此殊荣的亚裔演员,“还记得我从香港到好莱坞发展,突然间变成少数民族,在这里我看不见亚裔演员,工作人员甚至连中国、日本或韩国在哪里都搞不清楚。”杨紫琼的演技终获肯定,难怪如此感触。杨紫琼早前获选《时代》杂志2022年度标志人物,成为史上首位获得此项殊荣的亚裔女星。

史提芬史匹堡。(互联网)

史匹堡赢导演奖成焦点

颁奖礼当晚的全场焦点落在最佳导演得主Steven Spielberg(史提芬史匹堡)身上,无论是新出炉影帝Colin Farrell(柯林法洛)抑或最佳新人Gabriel LaBelle(基比拿贝),致谢时都一致赞扬史匹堡的影响力。史匹堡以个人成长经历为蓝本的《法贝尔曼》(The Fabelmans),捧走最佳导演奖,同片演员基比拿贝也赢得最佳新人。

柯林法洛凭爱尔兰黑色喜剧《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)当影帝,该片兼夺最佳原创剧本,片中与柯林法洛有不少对手戏的Brendan Gleeson(布莱丹格里森)夺得最佳男配角,《伊》横扫三奖成为大赢家。另外,“阿汤哥”Tom Cruise(汤姆克鲁斯)监制兼主演的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun: Maverick)获颁最佳电影。