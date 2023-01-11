在美国影评协会奖创历史 杨紫琼成45年来首位亚洲影后

（纽约讯）第80届金球奖于美国时间1月10日（本地时间11日）揭晓，同样被视为奥斯卡得奖指标的美国国家影评协会奖（National Board of Review Awards），8日在纽约颁奖，60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼凭借电影《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）获封影后，成为45年来首位获得最佳女主角奖的亚洲女演员。她也以《天马行空》入围金球奖音乐喜剧类最佳女主角。

美国国家影评协会请来《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）亚裔拍档Awkwafina（奥卡菲娜）负责颁奖给杨紫琼，她致谢时感恩自己是在过去45年来，首位获此殊荣的亚裔演员，“还记得我从香港到好莱坞发展，突然间变成少数民族，在这里我看不见亚裔演员，工作人员甚至连中国、日本或韩国在哪里都搞不清楚。”杨紫琼的演技终获肯定，难怪如此感触。杨紫琼早前获选《时代》杂志2022年度标志人物，成为史上首位获得此项殊荣的亚裔女星。

史提芬史匹堡。（互联网）

史匹堡赢导演奖成焦点

颁奖礼当晚的全场焦点落在最佳导演得主Steven Spielberg（史提芬史匹堡）身上，无论是新出炉影帝Colin Farrell（柯林法洛）抑或最佳新人Gabriel LaBelle（基比拿贝），致谢时都一致赞扬史匹堡的影响力。史匹堡以个人成长经历为蓝本的《法贝尔曼》（The Fabelmans），捧走最佳导演奖，同片演员基比拿贝也赢得最佳新人。

柯林法洛凭爱尔兰黑色喜剧《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）当影帝，该片兼夺最佳原创剧本，片中与柯林法洛有不少对手戏的Brendan Gleeson（布莱丹格里森）夺得最佳男配角，《伊》横扫三奖成为大赢家。另外，“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）监制兼主演的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）获颁最佳电影。