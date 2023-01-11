靳东领军东山再起 宋佳“背叛”藏苦衷

纵有疾风起

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由费振翔执导，靳东、宋佳、田雨和杨玏领衔主演，孙淳、倪大红等友情出演的中国开年大剧《纵有疾风起》1月1日于北京卫视和江苏卫视首播。

《纵有疾风起》剧名源自法国诗人Paul Valéry（保罗瓦乐希）的《海滨墓园》（Le Cimetière Marin）。剧情讲述人到中年的男主角遭未婚妻背叛还赔上事业，重新创业时领悟“纵有疾风起，人生不言弃”的真谛，只有绝不轻言放弃，才能看到疾风过后的动人风景。

宋佳以飒爽独立的形象出场。（图片取自互联网）

聚焦公关行业

“老干部”靳东在《纵有》饰白手起家的唐尘，成立了顶尖的公关公司拓惟，事业蒸蒸日上之时，遭遇任职于另一家公关公司的未婚妻烁冰（宋佳饰）“出卖”，唐尘因此破产，面临事业和爱情双失的打击。

唐尘很快地从失败的沼泽中抽身，积极投身二次创业，成立灰鲸公关公司。好友沙舟（田雨饰）文笔出色，原是郁郁不得志的小记者，他加入灰鲸后，又找到侯志（周劢劼饰）、祝燃（杨玏饰）和白鹦（王玉雯饰）组成新团队。唐尘带队披荆斩棘，积极寻找客户，在竞争交锋中，发现烁冰与暔兴集团董事长叶守儒（孙淳饰）的秘密。这对旧情人几番博弈之后，唐尘终于理解当初烁冰看似无情的选择……

39集的《纵有》聚焦公关行业，从金曲推广策略，公司规避负面新闻，汽车营销大战到垄断企业收购计划等棘手的公关案例，呈现社会百态，照见人性美丑。近年聚焦公关行业的剧集如《完美关系》《紧急公关》口碑两极，《纵有》是否能交出漂亮的成绩单，有待揭晓。

传达正能量的向上精神

《纵有》导演费振翔说，此剧以轻喜剧的外衣包裹着无所畏惧的精神内核，事件环环相扣，同时又不乏人物的轻松互动，希望通过塑造一群不断实现自我成长的都市人，传达积极、励志、正能量的向上精神。

《纵有》男主角靳东对于中老年女性观众具号召力，他以霸道总裁的姿态登场，跟之前在《精英律师》《恋爱先生》等剧的设定相似，他信手拈来轻松演绎这类型的角色，但也被批评这几年多次诠释职场精英，十年如一日，造成观众的审美疲劳，更期待他摆脱霸总、精英的形象，勇于挑战其他的角色。

有金鸡影后、白玉兰视后加持的宋佳演技毋庸置疑，以飒爽独立的女性形象出场。她在剧中发挥的“作用”不只是在开篇出卖靳东那么简单，这个背叛将贯穿全剧，最后靳东发现她当年的苦衷真相，两人会做出什么选择，也是这部剧的一大看点。

聚焦精英，不接地气？

部分网民批评《纵有》剧情不接地气，演员的设定停留在精英阶层，无法打动一般观众。

像有一集说到靳东为争取大公司的生意，要求员工加班，照理说没有上班族乐意加班，剧中的员工却表现得积极开心。

也有观众说，靳东遭背叛后跌下神坛，变得颓废是人之常情，怎料他的造型是穿着干练的休闲服，抹上发胶，穿亮闪皮鞋，连一点胡渣也没有，看上去完全不像是双失中年人。

双生陌生人

e乐（新电信Ch11/501）晚上8.00

马德钟分饰两角——大律师高收成和行政人员巫祺男，高收成在网上发现深爱的前女友俞风，他透过网站找到无血缘关系，但外表相似的巫祺男，秘密协议交换身份两周，由收成充当俞风的“爱的替身”。两男开始奇妙地影响彼此的人生轨迹。

古早味侦探 4

8频道 晚上8.00

本地华人和马来人摊贩都售卖沙爹，海南沙爹是华人沙爹主流。主持人王禄江和厨师洪文贤拜访老字号摊档，编织饭粽壳，以椰叶梗制作成沙爹串签，尽可能重现海南沙爹的古早滋味。

极境之旅2

U频道 晚上9.00

主持人葛凡离开风情万种的布宜诺斯艾利斯，继续往阿根廷的西北高原前进，古印加文化，加上特殊地形及气候形成的自然景观，让这里别具特色。葛凡牵着大羊驼，展开古印加之旅。

玉建煌崇大件事

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

将80%的现实与20%的剧情结合，制成一个让电台听众窥探“玉建煌崇”四人私下生活的故事，看他们如何从电台转战电视、电影圈。