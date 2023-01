杨紫琼《妈的多重宇宙》金球奖封后

(综合讯)“第80届金球奖颁奖典礼”新加坡时间星期三(11日)早上9时在洛杉矶登场,由《杰洛向前冲》喜剧演员杰洛卡麦克(Jerrod Carmichael)担任主持人。60岁马来西亚华裔女星杨紫琼成功以《妈的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)夺下音乐及喜剧类的影后,再创事业高峰。

杨紫琼获奖后,全场爆出震耳欲聋的欢呼声,连对手《五星飨魇》安雅泰勒乔伊(Anya Taylor-Joy)也为她激动鼓掌。杨紫琼上台致词时抱着奖杯感慨地说:“40年了,我可不会放手。今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争,但是我想这是非常值得的。”忆起自己刚到好莱坞就像美梦成真,亚裔脸孔被视为少数人,还有人惊讶她会说英文,当时她幽默回应“我来到这里经过13小时的飞行,所以我学会了”。她说自己去年刚满60岁,“我想所有女性都很清楚,随着这些数字越来越大,机会则是越来越小”,此时现场音乐响起催促她发言时间到了,杨紫琼搞笑大喊“shut up(请安静)!”并对《妈的多重宇宙》家族表达感谢。

关继威成第二位华裔男配得主

首次入围的51岁华裔男星关继威以《妈的多重宇宙》打败《巴比伦》布莱德彼特(Brad Pitt)等多位强敌顺利夺下最佳男配角。关继威上台致词时激动落泪,他先是感谢坐在台下的大导演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),称自己永远不会忘记给予自己第一次演戏机会的人,“我很幸运地能够在小时候就被选中,以童星的身分演出《魔宫传奇》(Indiana Jones and the Temple of Doom)。”他也感慨自己一直都没突破当时的成就,“幸好30多年后,有两个人想到了我,他们想起了当年那个小孩,再次给我尝试的机会。”

关继威夺得最佳男配角。(路透社)

第80届金球奖主要得奖名单(电影类)(持续更新中)

剧情类最佳男主角:奥斯汀巴特勒(Austin Butler)/ Elvis

剧情类最佳女主角:凯特布兰琪(Cate Blanchett)/ Tár

音乐及喜剧类最佳男主角:柯林法洛(Colin Farrell)/The Banshees of Inisherin

音乐及喜剧类最佳女主角:杨紫琼《妈的多重宇宙》/Everything Everywhere All at Once

最佳男配角:关继威《妈的多重宇宙》

最佳女配角:安琪拉贝瑟(Angela Bassett)/Black Panther: Wakanda Forever》

最佳动画:Guillermo del Toro's Pinocchio

最佳外语片:《阿根廷,1985年》(Argentina, 1985)

最佳影片:《法贝尔曼》(The Fabelmans)

最佳剧本:《伊尼舍林的女妖》/ The Banshees of Inisherin

音乐及喜剧类最佳影片:《伊尼舍林的女妖》/ The Banshees of Inisherin

最佳导演:史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)/The Fabelmans

(电视类)

剧情类最佳男主角:凯文科斯纳(Kevin Costner)/Yellowstone

剧情类最佳女主角:千黛亚(Zendaya)/Euphoria

音乐及喜剧类最佳男主角:杰瑞米艾伦怀特(Jeremy Allen White)/The Bear

音乐及喜剧类最佳女主角:昆塔布伦森(Quinta Brunson)/ Abbott Elementary

音乐及喜剧类最佳男配角:拉伦西奇(Tyler James Williams)/Abbott Elementary

音乐及喜剧类最佳女配角:茱莉娅加纳(Julia Garner)/《黑钱胜地》(Ozark)

迷你剧集及电视电影最佳男主角:伊凡彼得斯(Evan Peters)/Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

迷你剧集及电视电影最佳女主角:亚曼达塞佛瑞(Amanda Seyfried)/The Dropout

迷你剧集及电视电影最佳男配角:Paul Walter Hauser/《黑鸟》(Black Bird)

迷你剧集及电视电影最佳女配角::珍妮佛库里姬(Jennifer Coolidge)/The White Lotus

最佳迷你剧集及电视电影:《白莲花大饭店》The White Lotus

音乐及喜剧类最佳影集:《小学风云》(Abbott Elementary)

剧情类最佳影集:《龙族前传》(House of the Dragon)