杨紫琼《妈的多重宇宙》金球奖封后

（综合讯）“第80届金球奖颁奖典礼”新加坡时间星期三（11日）早上9时在洛杉矶登场，由《杰洛向前冲》喜剧演员杰洛卡麦克（Jerrod Carmichael）担任主持人。60岁马来西亚华裔女星杨紫琼成功以《妈的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）夺下音乐及喜剧类的影后，再创事业高峰。

杨紫琼获奖后，全场爆出震耳欲聋的欢呼声，连对手《五星飨魇》安雅泰勒乔伊（Anya Taylor-Joy）也为她激动鼓掌。杨紫琼上台致词时抱着奖杯感慨地说：“40年了，我可不会放手。今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争，但是我想这是非常值得的。”忆起自己刚到好莱坞就像美梦成真，亚裔脸孔被视为少数人，还有人惊讶她会说英文，当时她幽默回应“我来到这里经过13小时的飞行，所以我学会了”。她说自己去年刚满60岁，“我想所有女性都很清楚，随着这些数字越来越大，机会则是越来越小”，此时现场音乐响起催促她发言时间到了，杨紫琼搞笑大喊“shut up（请安静）！”并对《妈的多重宇宙》家族表达感谢。

关继威成第二位华裔男配得主

首次入围的51岁华裔男星关继威以《妈的多重宇宙》打败《巴比伦》布莱德彼特（Brad Pitt）等多位强敌顺利夺下最佳男配角。关继威上台致词时激动落泪，他先是感谢坐在台下的大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），称自己永远不会忘记给予自己第一次演戏机会的人，“我很幸运地能够在小时候就被选中，以童星的身分演出《魔宫传奇》（Indiana Jones and the Temple of Doom）。”他也感慨自己一直都没突破当时的成就，“幸好30多年后，有两个人想到了我，他们想起了当年那个小孩，再次给我尝试的机会。”

关继威夺得最佳男配角。（路透社）

第80届金球奖主要得奖名单(电影类)（持续更新中）

剧情类最佳男主角：奥斯汀巴特勒（Austin Butler）/ Elvis

剧情类最佳女主角：凯特布兰琪（Cate Blanchett）/ Tár

音乐及喜剧类最佳男主角：柯林法洛（Colin Farrell）／The Banshees of Inisherin

音乐及喜剧类最佳女主角：杨紫琼《妈的多重宇宙》／Everything Everywhere All at Once

最佳男配角：关继威《妈的多重宇宙》

最佳女配角：安琪拉贝瑟（Angela Bassett）／Black Panther: Wakanda Forever》

最佳动画：Guillermo del Toro's Pinocchio

最佳外语片：《阿根廷，1985年》（Argentina, 1985）

最佳影片：《法贝尔曼》（The Fabelmans）

最佳剧本：《伊尼舍林的女妖》/ The Banshees of Inisherin

音乐及喜剧类最佳影片：《伊尼舍林的女妖》/ The Banshees of Inisherin

最佳导演：史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／The Fabelmans

（电视类）

剧情类最佳男主角：凯文科斯纳（Kevin Costner）／Yellowstone

剧情类最佳女主角：千黛亚（Zendaya）／Euphoria

音乐及喜剧类最佳男主角：杰瑞米艾伦怀特（Jeremy Allen White）／The Bear

音乐及喜剧类最佳女主角：昆塔布伦森（Quinta Brunson）/ Abbott Elementary

音乐及喜剧类最佳男配角：拉伦西奇（Tyler James Williams）／Abbott Elementary

音乐及喜剧类最佳女配角：茱莉娅加纳（Julia Garner）／《黑钱胜地》（Ozark）

迷你剧集及电视电影最佳男主角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

迷你剧集及电视电影最佳女主角：亚曼达塞佛瑞（Amanda Seyfried）／The Dropout

迷你剧集及电视电影最佳男配角：Paul Walter Hauser／《黑鸟》（Black Bird）

迷你剧集及电视电影最佳女配角：：珍妮佛库里姬（Jennifer Coolidge）／The White Lotus

最佳迷你剧集及电视电影：《白莲花大饭店》The White Lotus

音乐及喜剧类最佳影集：《小学风云》（Abbott Elementary）

剧情类最佳影集：《龙族前传》（House of the Dragon）