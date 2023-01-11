宋逸民4000字长文控小甜甜说谎：手上4证据她同意就公开

（台北讯）小甜甜和宋逸民旗下“艺起发光”协会之间连日发生争议，连扯出她被丈夫宋晋贤家暴、婚变。宋晋贤通过媒体反控非单方面打人，而是双方动手，但无法逆转风向，他仍是网民攻击目标。宋逸民自4日举行记者会后始终保持沉默，11日在脸书发出近4000字反控是小甜甜“骗我们联合欺骗她先生”，还放话“我们和甜甜手上皆有简讯的截图及录音，若甜甜同意我们可以公开”。

【更新】对此，小甜甜透过经纪人回应：“感谢大家的关心，事情发展到现在，已经有太多谣言及不实的资讯，再次重申，这整件事情的起头，不是我们挑起的！目前我们能做的，就是把这段婚姻关系，去做处理及面对，然而目前也已经进入司法程序，不再做任何发言，一切就给司法去处理，感谢大家！”

宋逸民、陈维龄夫妇4日召开记者会说明，却未能止血，这次直接发4000字文，反控小甜甜的言行，还原家暴现场：“我们接到她朋友的电话，表达他们夫妻发生冲突，而小甜甜已经在警局做笔录，我的确有立刻传简讯给她，叫她可不可以先冷静下来不要报警，但她完全没有回我。”

宋逸民于是帮小甜甜送尿布及食物过去，在门口等待小甜甜做笔录，不是小甜甜说的“吴东谚、白家绮两名协会成员到警局去堵她”，宋逸民叹：“这对两位小组长来说，情何以堪？”

“当她家人却被伤得身败名裂”

宋逸民称手上有4份证据，若小甜甜同意就曝光：首先是小甜甜在去年11月4日晚上传的“以后要保护艺起发光，谨言慎行，一再道歉”简讯，第二个是在小甜甜遭丈夫殴打的22年9月18日起2个月的对话纪录和录音，第三个是小甜甜传说“警察的事情已处理好，宋晋贤已经没事了”的简讯，第四个则为小甜甜请宋逸民夫妻俩叫宋晋贤不要出庭的录音。

宋逸民说，在夫妻冲突事件发生之后，小甜甜夫妻双方不只一次强烈地表达及感谢他和教友们，愿意夫妻和好，“不要说是教会的牧师、小组长，试问又有谁会鼓励他们夫妻分开，劝离不劝和呢？”他难过写道，明明把小甜甜当家人，却因此事被伤得体无完肤，名誉全毁，甚至被冠上邪教、神棍，可说是身败名裂。

他也澄清：“在了解到他们整个夫妻冲突的详细过程及原因，是因为甜甜先一直踹晋贤，然后晋贤受不了就回手了，但因为回手就是不对，所以我们严厉要求甜甜的丈夫晋贤，要郑重地跟甜甜道歉，并保证绝对不可以再发生第二次！”

他又说：“这也就是为什呢后来，当我们大家明明都看到他们彼此相爱，感情依旧，出双入对，但事后当我们又突然得知，甜甜竟然欺骗了我们，私下仍然进行各项法律诉讼，来解决他们彼此夫妻关系的时候，我们大家会这么痛心和震惊。”

“要大家一起联合欺骗丈夫”

宋逸民陈述，当众人都以为小甜甜夫妻已经和好了，结果宋晋贤突然接到了法庭传唤，吓到立刻打电话给宋逸民，这是小甜甜也不断地打电话给宋逸民和小组长，希望他们转告晋贤“绝对不能出庭，因为如果出庭就会有事，不出庭才会没事”。宋逸民请教了懂法律诉讼的人士，才知道一定要出庭，这时才开始对甜甜产生怀疑：“为什么她要叫我们一起欺骗晋贤呢？”

宋逸民说，经过几番波折，后来宋晋贤出庭了，才得知是小甜甜坚持提告，“大家都非常的错愕，不可置信。”

宋逸民说，在婚姻中不可欺骗配偶，“而她竟然欺骗我们，想要让我们一起联合来欺骗她的先生，这实在让我们都没办法接受……最后只好忍痛将她从福音剧中换角。”

宋逸民指出：“直到现在，所有教会的人也都可以作证，我们整个教会仍然还是为甜甜和晋贤祷告，希望他们夫妻能够和好，不只为他们自己，更为了米苔目（女儿）。只要彼此相爱，真的没有不能解决的事，千万不要因为一时的冲动，而做出后悔一生的决定，这也是我们一直一直忍耐，不愿意公布事情真相的最大原因。”