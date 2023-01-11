曾发文指责“某人”不尊重剧组 陈政序：指出问题没错 错在影响无辜的人

本地演员陈政序2022年10月在IG限时动态发文，指戏份不算多的“某人”不尊重剧组。当时，他写道：“‘某人’拍摄时经常迟到，而且毫无歉意。我还听过他／她说了一句‘来这里也是要等他们（指剧组）设置拍摄，为什么大惊小怪？’”陈政序也提及，“某人”告诉剧组，会做好妆发到片场却食言，台词被删减时也发脾气。

陈政序当时在拍摄新剧《黄金巨塔》（下文简称《黄金》），记者曾透过经理人要求访问陈政序，未有下文。《黄金》星期二（1月10日）举行记者会，记者问陈政序后续发展，他说：“我不知道对方知不知道我在说他／她。或许，我当时可以用更成熟的方法处理这件事，比如，当下跟对方说，了解对方的立场，或跟监制反映，而不是先到社媒发文。我觉得，指出问题没错，但我这么做后，似乎为剧组带来困扰，错在影响无辜的人。”陈政序口中的“无辜的人”，包括被网民点名的其他同剧演员。

有关“某人”的身份，陈政序三缄其口，不过，他向记者透露，对方没出席《黄金》记者会。

记者指出本地电视圈不大，他跟“某人”必定再碰头。对此，他回复说：“会以平常心看待。可能只在拍这部剧时，天时地利却不人和呢？”

陈政序是敢怒敢言的人，看到不公的事会反映，遇到网络霸凌事件，他会转发酸民的恶言，不会默默忍受。他笑说：“我就是这种人，所以有时候很容易闯祸。”

与“网友”蔡康永台北相见欢

陈政序近日到台北度假，期间在社媒IG分享和台湾作家兼名嘴蔡康永的合照。原来，他与蔡康永在IG互相追踪账号，但从没见过面。那趟台北行，他有意参观对方的画展，一下飞机就收到蔡康永的私信，邀请他到画展，并亲自带他逛展。陈政序说：“好幸运！心情宛如见网友。”

陈政序（右）近日到台北度假，蔡康永（左）带他逛画展。（取自艺人社媒）

新剧里“搞出人命”

陈政序在《黄金》“搞出人命”，跟林昭婷的角色发生关系，搞大对方的肚子。谈到拍摄床戏，他说，林昭婷当天被点中笑穴，“所以我跟她说，我们先一次过笑完，拍摄时不管有多好笑都不要笑出来，拍完就好了。我四年前第一次演亲密戏时，也特别紧张，当时搭档芳榕告诉我‘没关系，拍一个good take（好的镜头）就完成了，现在轮到我跟昭婷说这些话，有一种‘长大了’的感觉。”