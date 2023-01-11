陈泓宇留言求合作 周星驰回复：几时？

在周星驰社媒留言问可否一起拍戏，本地艺人陈泓宇喜获星爷回复：“你想什么时候？”

新年伊始，元旦日，60岁的周星驰（星爷）在IG上载《食神》剧照，与粉丝互动写道：“新一年，有什么愿望，通通讲出来！”贴文一出，吸引15万4608人点赞，留言近1万7800，反应非常热烈！

而留言中，除了港台艺人之外，也包括本地艺人陈泓宇、杨志龙、黎沸挥和梁志强等，其中陈泓宇更写道：“可不可以和你一起拍戏”，没想到钓出周星驰亲自回应：“你想几时（何时）？”

接着陈泓宇信心满满地回复说：“这个机会我等了好久了，我准备好了几时都可以，来啦！”陈泓宇的太太之后也留言说，自己的愿望就是希望老公有机会和星爷一起拍戏。

对于星爷回复自己的留言，陈泓宇星期三（1月11日）早上接受《新明日报》访问时表示很开心和意外。他也说之所以在星爷的IG留言，主要是星爷本来就是自己的偶像，看过不少他的电影，而这些年星爷很少演戏，最近他开设IG，并贴出不少照片，掀起陈泓宇不少的回忆。

“其实我只是随意在他的留言版留言，没想到他真的会回复，连我的太太也不相信，那晚告诉她时，她还叫我快去睡觉，别做梦。”

既然星爷已经回复说什么时候一起拍戏，问陈泓宇若真有这个机会，想演什么样的角色？

“什么角色都可以，哪怕只有一场戏，能和星爷合作已经很开心了！”

称想尝本地美食

在星爷的帖贴文中，杨志龙也留言表示想请星爷来新加坡吃鱼头炉，竟然也钓出星爷的回应道：“已经流口水！求新加坡地道美食资料。”

同样地，梁志强也留言期待星爷过来新加坡，以便能请他吃猫山王榴梿。星爷以“握手”的表情符号（emoji）替代文字回应。