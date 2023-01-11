TVB颁奖礼：3艺人被抓到“不鼓掌恭贺台上得奖者”

颁奖礼上，一个艺人上台领奖，一般上台下的陪跑和落选艺人，礼貌上都会大方鼓掌恭贺。但如果有人少了动作，就很容易因为强烈的对比被看出来，进而被猜测是否不满赛果，又或者和得奖者关系不睦。

日前，香港TVB电视台年度盛事“万千星辉颁奖典礼”举行，竟然就被媒体拍到有三位艺人在台下，不为台上得奖者鼓掌，报道引起热议。

曾励珍和江美仪

江美仪（左图左一）被拍到曾励珍领奖时没有拍手。（视频截图）

首先，TVB高层、负责戏剧制作的助理总经理曾励珍获颁万千光辉演艺大奖。全场的人全部起立拍掌，为一脸惊讶的她祝贺。网民戏称，连近日一直盛传因为迟到恶习而得罪她，并被雪藏的苏韵姿，也随长篇剧《爱·回家之开心速递》演员们上台，“强颜欢笑拍掌交戏”。

网民更发现台上的江美仪在宣布曾励珍得奖时，没有为其鼓掌，而是在一脸呆滞，这一幕也让镜头记录了下来，令人联想当年江美仪得罪高层的传闻。

陈贝儿和肥妈

陈贝儿（右图）获得女主持奖时，肥妈（左图左一）被指没有鼓掌，其他时候不是黑脸就是疑似睡着。（视频截图）

第二位是肥妈，她凭与李家鼎合作主持的饮食节目《黄金盛宴》，提名“最受欢迎电视拍档奖”。身为当晚的颁奖者，她在台下时被指脸上没半点笑容。当JW王灏儿夺得最受欢迎电视歌曲奖时，有报道指她被拍到疑似睡着。当陈贝儿获得最佳女主持奖时，五强不入的肥妈被指连手也没有拍。肥妈坐了一晚冷板凳，空手而归，媒体也指她脸色黑足全晚，唯一展露笑容的时候是被资深艺人谭玉瑛点名称赞时。

周嘉洛和胡定欣

周嘉洛（左）和胡定欣都是颁奖礼得奖者，意外擦出“黑脸”事件。（互联网）

第三位是获评最佳衣着的胡定欣，坐在前排显眼位置的她，也被拍到黑脸镜头，媒体猜测她疑似不满落选奖项。当晚她凭《白色强人》角逐“马来西亚最喜爱TVB女主角奖”，无奈最后被刘佩玥凭《美丽战场》击败。

坐在过道旁边看着领奖同事一个个经过身边，不知她作何感想，只是当周嘉洛在台上发表获得最受欢迎电视男角色奖的感言时，镜头中的她显得坐姿僵硬，神情严肃若有所思，而一旁的其他女星则是开心鼓掌，两种反应对比鲜明。她的黑脸镜头也因此被媒体打成标题：“胡定欣不愿鼓掌恭贺周嘉洛”，引发讨论。

10日，她在IG出分享颁奖典礼当晚的靓照时，刚好周嘉洛路过留言，她赶紧抓住机会解释：“周嘉洛，你在这里就对了，我真的没有黑你脸！我真心在听你讲得奖感受！恭喜您！”

周嘉洛见到前辈如此放下身段，也即刻暖心回复：“多谢你定欣！我会更努力！ 也请放心，你总是那么友善，就算人家讲我都不信也不觉得你有黑脸。”

本来，有媒体打趣，往年最出名的黑面神是当时疑似闹婚变的陈自瑶，今年多了胡定欣和肥妈。然而，像上述这样一则社媒上的“偶遇”和看似即兴的“沟通”，又仿佛为竞争激烈的娱乐圈氛围，添加一份难得的温馨。