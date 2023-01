第80届金球奖颁奖典礼新加坡时间11日早上9时在洛杉矶登场,马来西亚女星杨紫琼与华裔男星关继威以《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)分别荣获金球奖音乐或喜剧类影后与男配角,掀起典礼高潮。

杨紫琼上台致词时抱着奖杯感慨地说:“40年了,我可不会放手。今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争,但是我想这是非常值得的。”忆起自己刚到好莱坞就像美梦成真,当时有人惊讶亚裔脸孔的她会说英语,她幽默回应:“我搭了13个小时的飞机,在上面学会了。”杨紫琼说自己去年刚满60岁,“我想所有女性都很清楚,随着这些数字越来越大,机会则是越来越小。”此时现场音乐响起,催促她发言时间到了,杨紫琼霸气直喊:“闭嘴,我可以打趴你!”引来全场大笑。杨紫琼接着对剧组表达感谢,她被看好接下来将入围今年奥斯卡影后。