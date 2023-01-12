《黄金巨塔》中演酒醉戏 林湘萍 参考老公样子“装醉”

林湘萍梦想成真，2023年底将举家从台北搬回新加坡。

“台湾媳妇”林湘萍主演的本地剧《黄金巨塔》（下文简称《黄金》）将播出。8岁儿子考试，家庭第一的她得在台北当“陪考妈妈”，因此没回新出席1月10日举行的新剧记者会。过去访问林湘萍，她多次提及，想搬回新加坡生活，让一对子女在本地求学。2023年，她终于得偿所愿。

她在电访中告诉《联合早报》，计划年底举家搬回新加坡，“最快最快也是年底。有很多事情得处理，一想到要处理这些事，就觉得有点怕。”

林湘萍说，台湾老公田恩沛届时将新加坡和台北两地飞，“他的工作不是朝九晚五的办公室工作，所以比较好安排。”她比较担心儿子的学业，因儿子在台北学繁体字，回新后读小学三年级，得适应简体字和教育方式，“女儿可能好一点，她2024年读小学一年级，从零开始，不像哥哥得适应新的学习方式。”

林湘萍在《黄金》的角色有层次，扭臀、邋遢又发癫，看似疯婆子，其实是装疯卖傻，事出有因。她说，诠释难度是为角色注入灵魂，“大家从来没有看过这样子的我，动作夸张，夸张之余又不想太浮夸，我真的有下一番功夫去演。”她回新进组前，在台北家里反复对着镜子，练习角色的表情和眼神。

她忆述，《黄金》的第一场戏是酒醉戏，跟姚彣隆对戏，“戏外的我们不太会喝酒，真的是‘装醉’，但我看过老公喝多时的样子，参考他的样子演出，哈哈。”

林湘萍为《黄金》剧组带来身心上的温饱，除了用美食喂饱剧组的肚子，更邀请好友徐若瑄到片场。女神驾到，台前幕后精神一振。她说，徐若瑄在剧集开拍前，提过到片场探班，不是客套话，说到做到。

陈炯江飞欧洲工作，将错过跟家人的除夕团圆饭。（新传媒提供）

陈泂江有意主持旅游节目

陈泂江出席新剧记者会后，同天为时尚工作飞往欧洲。他将在意大利与法国逗留十多天，会错过除夕团圆饭。他说：“有点可惜，从小到大没有错过跟家人的团圆饭。”

他的《黄金》角色拜金，假装有钱，一心想进入上流社会。这个角色有别于过往的高富帅、专业人士、军人和警察角色。陈泂江说，角色爱钱，源于童年阴影，“这部戏里没有坏人，只有做坏事的人，但做坏事的人都有原因。不管戏里戏外，没有人一出生就想做坏事。我的角色的梦想是想脱贫，给阿嫲和弟弟更好的生活。我以这个作为基础演出。”

陈泂江主演的贺岁剧《多年后的全家福》是2022年的戏剧收视亚军，《黄金》也是贺岁剧。他说：“希望《黄金巨塔》也有好成绩！”

演员李铭顺和林慧玲分别主持的实况节目《阿顺有煮意》和《街坊请关照》在综艺收视榜取得好成绩。陈泂江有意投身综艺吗？他说：“我蛮喜欢看实况节目的，观众可看到演员私底下的一面。以前曾跟综艺导播聊过，可以做旅游节目。如果有机会，我会接。”

陈政序在记者会后，回应去年在IG发文指“某人”不尊重剧组一事。（新传媒提供）

陈政序：可用更成熟方法处理“某人”一事

本地演员陈政序2022年10月在IG限时动态发文，指戏份不算多的“某人”不尊重剧组。当时，他写道：“‘某人’拍摄时经常迟到，而且毫无歉意。我还听过他／她说了一句‘来这里也是要等他们（指剧组）设置拍摄，为什么大惊小怪？’”陈政序也提及，“某人”告诉剧组，会做好妆发到片场却食言，台词被删减时也发脾气。陈政序当时拍摄《黄金》，记者曾透过经理人要求访问陈政序，未有下文。

记者问陈政序后续发展，他说：“我不知道对方知不知道我在说他／她。或许，我当时可以用更成熟的方法处理这件事，比如，当下跟对方说，了解对方的立场，或跟监制反映，而不是先到社媒发文。我觉得，指出问题没错，但我这么做后，似乎为剧组带来困扰，错在影响无辜的人。”陈政序口中的“无辜的人”，包括被网民点名的其他同剧演员。

有关“某人”的身份，陈政序三缄其口，不过，他向记者透露，对方没出席《黄金》记者会。

记者指出本地电视圈不大，他跟“某人”必定再碰头。对此，他回复说：“会以平常心看待。可能只在拍这部剧时，天时地利却不人和呢？”

陈政序是敢怒敢言的人，看到不公的事会反映，遇到网络霸凌事件，他会转发酸民的恶言，不会默默忍受。他笑说：“我就是这种人，所以有时候很容易闯祸。”

陈政序近日到台北度假，期间在社媒IG分享和台湾作家兼名嘴蔡康永的合照。原来，他与蔡康永在IG互相追踪账号，但从没见过面。那趟台北行，他有意参观对方的画展，一下飞机就收到蔡康永的私信，邀请他到画展，并亲自带他逛展。陈政序说：“好幸运！心情宛如见网友。”

《黄金巨塔》1月16日起，每逢星期一至五晚上9时，在8频道播出。