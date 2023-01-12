萧敬腾为不完美道歉 未定居大陆原因曝光

（综合讯）“金曲歌王”萧敬腾（老萧）结束在中国大陆10个月的工作，今年元旦当天搭乘私人飞机返台。11日台湾《镜周刊》曝光他不定居中国大陆的两大原因。

近年将事业重心转往中国大陆的萧敬腾，长居成都，2022年上大陆央视春晚时，惊吐“台湾人一定要回家看一看”引发争议，今年元旦特别发文道歉，要大家原谅他的不完美。

他坦言，自己和很多人一样，有梦想但是会偷懒，想成长但是会犯错，他2023年要向过去不得体、不礼貌、不对的事情、不好的自己，一切任何大家在乎或不在乎的错误道歉，“请原谅我的不完美”，并承诺今后会继续加油，继续前进做更好的人，请大家多多关照。

回家的日子，老萧过得充实，每天忙着帮宠物们剪毛、剪趾甲、整理门面，一一安抚家里10只猫狗的情绪，并从中得到团圆的快乐。在忙完猫狗后，老萧也回万华老家和父母相聚。

曾传萧敬腾想在成都置产，经纪人Summer证实，确实有去看房，但他看房子有诸多考量，包括爸妈居住是否方便，养宠物是否方便等多项条件，最后因没看到适合的而作罢。

萧敬腾这几年来被贴上负面标签，包括投资的干拌面和茶店遭网友抵制。此举让萧敬腾颇为沮丧，坦言自己委屈无所谓，但连带影响其他股东投资的事业，让他感到十分抱歉，一度想退出干拌面及茶店。

据悉，萧敬腾的茶饮品牌“署名职茶”在新马开多家分店，生意非常不错。