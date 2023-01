(综合讯)金像导演James Cameron(詹姆斯卡梅伦)新片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way Of Water)愈映愈旺,上周末北美票房收4500万美元(近6000万新元),连续四周称冠。按照目前的势头,预计其北美最终成绩有望达7亿美元(约9亿新元)。

中国大陆方面,截至9日为止,上映25天的《阿凡达2》票房突破13亿人民币(约2.55亿新元),随着农历新年假期将至,应会进一步攀升。目前全球票房已累收17亿美元(约22.64亿新元),超过《狮子王》(16.63亿美元)和首部《侏罗纪世界》(16.72亿美元),升居全球影史票房榜第七名。

詹姆斯卡梅伦早前接受外媒访问,暗示《阿凡达2》票房达到20亿美元(约26.64亿新元)才可收支平衡,最近他却改变口风,在HBO Max节目澄清自己从未提及实际数字,有关预测只是“打个比喻”。他强调《阿凡达2》已回本,电影公司开绿灯,让他放心制作第3、4及5集了。