1月5日至8日票房排名

①阿凡达:水之道(Avatar: The Way Of Water)

②窒友梅根(M3gan)

③鞋猫剑客2(Puss In Boots:The Last Wish)

④黑豹2(Black Panther:Wakanda Forever)

⑤菜单(The Menu)

⑥生死环线(Circle Line)

⑦改变世界(Switch)

⑧枪口下的婚礼(Shotgun Wedding)

⑨与你共舞(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody)

⑩我的鲸鱼老爸(The Whale)