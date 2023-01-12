陈奕迅连唱24场声音出状况 台上鞠躬泣不成声

（香港讯）陈奕迅（Eason）在香港红磡举行的“Fear And Dreams”演唱会进入第25场，不知是否天气影响，或者人放松后，身体倦意涌上来，Eason星期二（10日）彩排时，发现声音出现一点状况，令他心情浮躁，担心正式演出时失声。幸好演出成功没问题，观众反应也很热烈。安可部分，他选唱《相信你的人》，歌词让入行27年来的他，第一次在观众面前落泪，现场不少歌迷跟着他哭，场面感人。

10日晚上Eason接受观众欢呼鼓掌时显得十分感动，他鞠躬良久，对大家说：“谢谢大家包容，你们是童子军（日行一善），这两天不知道是因为天气还是什么，有些东西爆发了出来，我突然好怕，很怕自己失声……”观众狂拍手欢呼“不用怕”、“很好听”、“很棒呀”。

Eason接着说，“我没有去打针啊，因为打针很伤身。我吃了药。不过不要紧，做完明天一场，我还可以休息一天，好像脚拉伤一样，其实你用什么药膏都没有用，最重要是休息。今天我觉得自己没有做到最好，不像平时很活跃的感觉。我也怪责自己，为什么加场，做25场不就好吗？”他坦承是自己想太多，当天彩排时又怕又紧张，吓坏了所有工作人员。

Eason也解释为什么当晚选《相信你的人》作为安可曲。该曲由陈小霞作曲，姚若龙填词，是他在2019年为电影《银河补习班》而唱，“不知道是不是年纪大容易感触，歌词真的很令人动容。”

他还说：“我知道香港人喜欢广东歌，但一首好歌，为什么要分语言呢？音乐是世界语言，你可能听一支土耳其歌而被感动，所以我好想把这首歌送给大家。”说到这里，Eason突然控制不住情绪，在台上泣不成声。暂停了一会后，他抹着泪水说：“唉，我不应该给别人看到这个样子，20多年来，我从来都不会让大家看到这一面，唉，失礼失礼，我通常只是带欢乐与愤怒给大家，哈哈，我没有哀愁，哀愁都放到歌里面，我也不想哭，哭的话怎样唱歌给大家听……这支歌陪了我三年，每当我有不开心，迷惘时，这首歌给我很多力量，所以我特意选这首歌送给大家，请大家相信：勇气就是魔术，可以帮到你。”