入行36年抛震撼弹 郑各评离巣

开年抛下震撼弹！1月底离开新传媒，视帝监制郑各评宣布告别36年老东家，离巢恢复自由身！

据证实，早在去年7月25日，郑各评（58岁）已向新传媒请辞，来临的本月31日，将是各评在电视台的最后一天。他在新传媒期间参与的最后一部作品是《灵探》，他是该剧的监制。

各评星期四（1月12日）下午在社媒贴文，而他在接受《新明日报》访问时，也证实离开老东家，这个从孕育他、栽培他、直看到他成长、茁壮的电视台。

“从2018年开始，我在这四年期间不间断地工作，连续四年都没休息，尽管很辛苦，还是开心的，但当我静下来的时候，脑袋里却一片空白。我会问自己，忙忙碌碌究竟在做什么？那种‘空’的感觉，会让人有一丝恐惧。”

与做了36年的东家说再见，对他是一个非常痛苦的决定，各评不讳言有万般不舍，圈内拥有不少一起打拼的好友与战友，数十年来拍戏，早也见晚也见，感觉已像一家人。

他声言：“离开并非一时冲动，早在去年《红星大奖》期间，我已有离意，觉得是时候出外闯一闯。”

他语带感慨：“不往前走，就没有希望了。”

公司有挽留他吗？

“是有啦，问我为什么做了那么多年还要走？人到了某一个年纪，内心会开始与自己对话，扪心自问，自己还有多少时间？”

洪慧芳震惊

另一半洪慧芳对于各评离开新传媒，第一个反应是非常震惊。

“她觉得我的决定来得很突然，但我内心明白，我还有好些自己想完成的梦想，离开了，就只能往前走，我也清楚，前面那一条路会很辛苦。”

当震惊的情绪沉淀下来之后，慧芳完全支持各评的决定：“她说，你照着自己的心，想怎么做就怎么做吧。”

未来是要去进修？设立他心目中的健身中心？投资拍戏？还是其他相关的路，各评说，一切都在考量范围内，并无定论。

“我的直觉总会是指路明灯”

各评星期四下午在社媒感性贴文：“从1987年1月5日至2023年1月31日，这36年来，从SBC、TCS或到MediaCorp，这可是我人生成长旅途中的第二个家。”

各评感激新传媒与所有同事，也不忘呼吁同行：“我们要爱这行、对这行要有责任心、尊重、保持正能量，要有热忱、视野和行动。”

他在贴文中表示，离开是想制造私人空间、放空、深思、规划，再实现他一直想做的事，他颇有深意地说：“我的直觉总会是我的指路明灯。”

不排除再合作

各评夺过视帝、上了《红星》神台殿堂，在电视台这些年拍了125部电视剧、八部电影、监制八部戏，台前幕后都有他创下的血汗功绩。

问起最自豪的事，各评说的却是：“我始终保持初心、做回我自己，不需要去做一些‘无谓的东西’。”

对于演艺工作，各评仍拥有高度热忱，他提到监制兼领衔的电影《越界》：“难得影片放映时，有95%的观众都喜欢，口碑很正面，《越界》上了串流平台Netflix后，有两周都上了十大，其中一次还高居第二名！”

他认为《越界》的成绩已经比他预期的更好，单是口碑已充满鼓舞性。

离开，是为了追寻自己的目标，各评由衷说：“祈愿本地电视、电影都获得很好的成长，也希望自己能做出贡献，本地市场太小，我们落后人家很多，这一点其实很可悲。”

他与新传媒仍保持良好宾主关系，若有适合的案子，他日不排除合作的可能性。