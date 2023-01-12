娱乐吃瓜：拍摄出意外 Selina遭火吻 刘德华林志玲坠马留阴影

台湾男星柯震东去年底拍摄Netflix奇幻影集《乩身》时发生意外，遭剧组使用的无人机不慎撞击脸部，导致当场受伤送医抢救，缝了20至30针，至今仍在治疗中，尚未复工。

无独有偶，演艺圈每隔几年都传出拍摄意外，其中有不少艺人都因此毁容或给身体落下病根，令粉丝心痛不已。

Selina俞灏明遭火吻

俞灏明（左）及Selina（左2）因拍摄《我和春天有个约会》时发生意外而遭严重烧伤。（互联网）

Selina和俞灏明2010年10月在上海拍摄电视剧《爱在春天》（原剧名为《我和春天有个约会》）爆破戏，却因炸药提早爆炸，两人身体均遭到严重烧伤。Selina的伤处主要在四肢，属三级烧伤，必须做植皮手术。俞灏明比较严重的部位则是手及背部。当时有消息指出剧组不仅没有试爆，也没有准备水车待命，意外发生后，竟只拿饮用水桶应急。

俞灏明在康复后曾忆述受伤后、坐上剧组车入院途中，他从车窗外望后镜的小镜子中看到自己：“我的人是黑的、头发是短的，卷的，跟非洲黑人一样。”之后，说到医生说72小时的危机时刻，可能要割掉喉咙以保命时，他激动得泪眼直流。

Selina和俞灏明凭意志力及毅力熬过烧伤之苦，回归演艺圈。（互联网）

Selina和俞灏明凭意志力、毅力熬过痛苦，陆续在2012年复出。俞灏明续拍该剧，没想到制作组当时却拿两人受伤的惨痛回忆来做宣传，“消费”且二度伤害演员的举动引来外界挞伐。剧组遭炮轰后致上道歉说明函，并同步撤下各大网站的视频。

俞灏明2017年凭借电视剧《那年花开月正圆》中的反派人物“杜明礼”人气暴涨。他受访时曾谈及当时的火烧伤：“当年盲目的自信，来自所谓的颜值、天生的优势；现在的自信是完全不同的感觉，岁月的磨砺带给我收获，这种感受会更成熟”，并霸气抛下一句：“怕什么，大不了重新再来嘛！”

事过境迁，如今事业爱情两得意的Selina去年宣传电影《头七》时同样谈到12年前的烧伤。她赞男友是宝藏男孩，因为她跟男友聊到植皮过程，“他说，我就像是美人鱼长出了双脚，我听到当下就哭了，因为我腿上疤痕是植皮的伤痕，一格一格的，用我的头皮缝上。”男友知道她很喜欢小美人鱼，自然而然将她脚上的植皮伤痕比喻成鱼鳞，就像美人鱼长出双脚，“我每次讲这个给我的姐妹听，都会痛哭，他的说法美到我开始喜欢自己双腿的感觉。”

Selina去年5月大方认爱，与男友感情稳定。（互联网）

林志玲刘德华坠马留阴影

刘德华2017年坠马受伤，备受外界关注。（互联网）

刘德华2017年1月在泰国拍广告时不慎坠马，伤重送医。他盆骨骨折，嵴椎骨裂，住院53天后才出院返家。经过1年多康复治疗，华仔复工在2018年12月重踏红馆舞台举行20场演唱会。他在记者会上透露身体状况：“医学角度来说神经被破坏没办法恢复，我脚趾末端有时会麻麻的，让我有点烦，像蛀牙一样。”他也因这次坠马意外，患上严重创伤后压力综合征，对什么都有阴影，停车也怕后面的车追撞。

刘德华曾在电台受访时分享了自己受伤住院的心情，称当时动弹不得，连上厕所都必须靠别人帮忙，每每看着护士拿着尿壶过来，他都尴尬不已。他说刚开始的前两天一直觉得非常尴尬，直到第三天才慢慢想通，其实大家也只是分别扮演各自的角色。

后来再谈及该起意外，华仔直言已把当时所有的照片、视频都销毁，自己仍不愿去回想当时发生的一切，也不愿意家人再看到难过。他还坦言对骑马留有阴影，日后不打算再接拍要骑马的戏。

台湾第一名模林志玲同样也曾因拍广告而意外坠马受伤。（互联网）

林志玲去年出书，首度揭露18年前在中国大连拍广告坠马时，整起意外的来龙去脉。

林志玲透露难动作原本是替身上场，但在导演要求下，她最后还是决定亲自上马拍摄。她说刚开始马很听话，但到第四五个镜头时，马就突然往森林暴冲，当下她就决定要跳马，“因为我知道如果被它带进森林，我可能会体无完肤。” 林志玲跳下来的时候可能是被马踢到，再醒来时人已经在医院。她还原当时在医院的情形，医生诊断她6根肋骨骨折，还说再多往上移位1公分就会没命了，非常惊险。林志玲还说当时自己甚至不敢哭，因为一哭就会痛，“我要把精神拿来修复身体”，让人听了非常心疼。

另外书中还提及，虽然广告厂商和经纪公司都表示已为她投保数千万元的高额意外险，但是意外险理赔项目只包括身故、残障以及重大烧烫伤，理赔金额不高，更别说休养时期无法工作所造成的庞大损失。“经纪公司及家人对于谁该负责、谁该解决，有着来来回回的讨论，当然也包括律师的各种建议，觉得这个案件太受瞩目，必须要诉讼索赔。”她指因为当时自己还是小模，连基本保险都没有。她记忆中当时用非常微弱的力气说，“都不需要，请大家放手，我会自己好起来。”她前后花了4个月休养治疗复健，才重返工作岗位。之后对骑马一直存有阴影，一直到2017年她参加真人秀《旅途的花样》到俄罗斯取景，被要求骑马才再度骑上马背。

黄晓明吊钢丝出意外

黄晓明拍戏时吊钢丝意外从高处摔落，左脚两只脚趾骨粉碎性骨折。（互联网）

黄晓明2012年11月在拍摄电影《白发魔女传》动作戏时因吊钢丝从高处摔落，造成左脚两只脚趾骨粉碎性骨折，需开刀在左脚钉上4根钢钉与2根钢针，得休息3个月才能恢复站立、正常工作。尽管医生嘱咐他卧床静养，但当时行程满档的他为了不耽误剧组的拍摄进度，仅休息了40天便复工拍戏。

黄晓明曾在微博晒出受伤照。（互联网）

正因当时没有好好休养，他的左脚后来留下了后遗症，只要稍微多走一点路，脚背就会感到异常疼痛。他还说因为那次意外患上了吊钢丝恐惧症，每每需要拍摄吊钢丝的戏都会冒冷汗。

申恩庆左眼近乎失明

申恩庆在狗血韩剧《顶楼》中饰演姜玛莉。（互联网）

以狗血韩剧《顶楼》（Penthouse）在演艺事业上翻身的韩星申恩庆（Shin Eun-kyung）早年就曾自曝因拍摄电影而失去一只眼睛的视力。

2003年，申恩庆在拍摄动作喜剧片《我的老婆是大佬2》时，不慎被木屑刺入眼睛，因没有及时进行治疗而导致一只眼睛近乎失明。申恩庆曾在节目上聊及那场意外，表示原本双眼的视力都是1.5，但意外后左眼视力降到了0.02。尽管很不舒服，她说：“但我还有另一只眼睛，所以生活上没有问题。”