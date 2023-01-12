甄子丹来新与800影迷商场见面 祝贺铁粉当爸爸

甄子丹来新为武侠片《天龙八部之乔峰传》（下文简称《乔峰传》）造势，星期四（1月12日）晚上7时半在怡丰城一楼的East Court跟影迷见面。甄子丹抵达现场后，全场800名观众高喊“天龙八部之乔峰传”，他逗观众说“听不到”，想听大家再喊一次。

相隔三年没来新的甄子丹对观众说：“我今天下飞机，还没吃到新加坡美食。不过，可以见到这么热情的你们，非常开心！”

甄子丹话说到一半，看见台下有熟面孔，指向一个男子说：“他是我非常忠实的影迷Tiger，恭喜他刚刚生了女儿！”据记者了解，这名男子支持甄子丹多年，丹爷不但记得他，还追踪他的IG，所以知道粉丝家有喜事。他离开怡丰城后，与《乔峰传》的另一监制王晶出席在滨海湾金沙举行的电影闭门座谈会。

甄子丹认出忠实影迷Tiger（绿衣男），祝贺粉丝当爸爸。（嘉华提供）

自曝缺乏安全感把每部片当最后一部来拍

甄子丹星期四下午出席在滨海湾金沙剧院举办的记者会。

以《叶问》迎来事业巅峰并被封“宇宙最强”的甄子丹，在记者会上自曝是一个缺乏安全感的人，把每一部电影当最后一部来拍，也因此在选择作品时不让自己受限，而是敢于跳出框框。他说：“我每次给自己一个目标，就是演不同类型的片子和角色，像演过喜剧《肥龙过江》和《大师兄》，也演过现代剧和古装剧，当然《叶问》系列是例外。”

也因为敢于挑战，《乔峰传》是甄子丹第一次主演金庸改编的作品（之前他只客串《倚天屠龙记之九阳神功》），饰演丐帮帮主乔峰。这部片也是他阔别许久再次演武侠片。甄子丹说：“我读过金庸的《射雕英雄传》和《倚天屠龙记》，这次为了演乔峰而研究了《天龙八部》。”

甄子丹星期四（1月12日）下午出席在滨海湾金沙剧院举办的记者会。（关俊威摄）

在隔离期间思考怎么诠释乔峰这个角色，甄子丹说：“我不要单纯地翻拍，因为类似的故事拍了很多次，而且电影篇幅有限，如果照着原著去拍，会对不起原著。我的考量是突出乔峰的特点，同时平衡故事性。我希望没有看过金庸小说或金庸改编的戏剧作品的人，都看得懂这部片子并且被吸引。”

甄子丹坦言对于如何诠释角色，会听到许多不同的意见。“每个人的意见都不同，如果我都听进去、都在意，那我不可能在这一行做40年，所以我要相信自己的信念。”

他举例拍《叶问》的时候，很多人质疑甄子丹要怎么演叶问，结果影片大成功，大家都跟着一起“疯”，一窝蜂地拍摄叶问相关作品。

甄子丹：乔峰比叶问更像我自己

甄子丹在记者会之后接受本地媒体的小组访问，他一踏入房间，媒体都以“大侠”称呼他，心情漂亮的他笑着回应：“我在电影里是大侠，但戏外不是。”

甄子丹分享自己和角色“乔峰”的相同之处。（关俊威摄）

被问及与乔峰是否有相同之处，甄子丹说：“我不管演什么角色，都有自己的一些特质在里头。这次跟角色有共鸣的地方是，乔峰遭受众叛亲离，但他无论受到多大的外在压力甚至指责，都坚持自己的信念走下去。我也是相信自己的信念，不然早就转行了。此外，乔峰豪迈直爽的个性，更像我自己，甚至比叶问更像。”

为杨紫琼感到骄傲

杨紫琼刚在第80届金球奖颁奖典礼荣获音乐或喜剧类影后，《联合早报》记者问甄子丹是否也希望得到国际奖项的肯定？甄子丹说：“我不会这么想，我觉得只要我的作品好，不管在哪里，都会有粉丝的肯定。但我为杨紫琼感到骄傲，她是女性的典范，但又不限于女性，她其实为我们亚洲艺人树立了一个标杆。至于我自己，如果机会来了，就会努力，无关奖项或票房。”

《天龙八部之乔峰传》根据金庸武侠小说《天龙八部》改编，甄子丹担任总导演、监制和主角。电影1月16日公映。