记忆中的年菜：郭亮家常年菜蛋饺 机器无法复制的手工味

配合农历新年，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请本地艺人陈秀环、米其林一星中餐馆夏苑的执行主厨张肇刚、鸿桃轩的主厨钟腱腾分享他们庆祝农历新年时，家里必吃的美味佳肴。

各地过年皆有独特的习俗与年菜。郭亮说，上海人吃年夜饭，餐桌上必有一道蛋饺汤。因为覆盖在热汤上的黄色月牙形蛋饺形同元宝，有招财进宝的好兆头。（往下滑，有郭亮的蛋饺食谱）

郭亮说上海人的蛋饺汤和印度咖喱一样，每家每户的食谱都不同，各有各的秘诀。蛋饺汤看起来简单，实际上多工耗时，必须站在火炉前一个一个烹煮，因此要顶得住热，也非常考耐力和体力，绝对不是一道“想吃就能吃到的料理”。

“一张蛋皮把肉碎包起来，看起来很简单，但做起来是很累的，站上一整天做腰会很酸！我买过凳子，以为能坐在炉前做蛋饺，但坐上去身体角度和手势都不顺。制作蛋饺的铁勺也很讲究，它的大小深度都要恰当。再来，煎蛋皮的时候要掌控火候否则蛋皮易焦，蛋液多少也要拿捏，若太厚就不好吃，太薄皮破了就不及格。”（点击最上方的视频，看看郭亮展厨艺）

这是郭亮做的蛋饺肉圆鸡汤。他说，搭配蛋饺的汤可根据喜好熬制。（游万贵）

郭亮说，最完美的蛋饺是大小、色泽几乎一致的，“铺在汤上看起来就很漂亮”。目前，电子购物平台有出售能一次包几个蛋饺的机器，中国也能买到冷冻蛋饺，不过对郭亮而言，滋味就是不比手工蛋饺来得好。

回味记忆中家里蛋饺汤的滋味，郭亮笑说，过年吃蛋饺还有一个额外的收获。点击文头视频，看是什么让郭亮向往吃这道年菜，也看他亲自示范记忆中的这个手工滋味。

上海蛋饺食材

食材

肉碎 500克（按喜好适当调味）

鸡蛋 6只 （加入少许食用油打散）

猪油 1块

食用油 适量

步骤

将铁勺烧热，再以食用油和猪油滋润。

在铁勺淋上适量蛋液并将其转开成薄片。

在蛋皮未完全凝结煮熟前，加入适量肉碎。

利用筷子将蛋皮对折后按压蛋皮边缘使其粘合。

把蛋饺翻面略煎即可置于盘中备用。

完成的蛋饺必须蒸熟再置于汤上。若提前烹煮，可将蛋饺冷冻，待食用前取出蒸熟。搭配蛋饺的汤可随喜好熬制。