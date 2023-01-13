春来早报喜2023

记忆中的年菜：郭亮家常年菜蛋饺 机器无法复制的手工味

文 /
陈秋雁

来自 / 早报数码

发布 / 2023年1月13日 2:30 PM

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配合农历新年，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请本地艺人陈秀环米其林一星中餐馆夏苑的执行主厨张肇刚鸿桃轩的主厨钟腱腾分享他们庆祝农历新年时，家里必吃的美味佳肴。

各地过年皆有独特的习俗与年菜。郭亮说，上海人吃年夜饭，餐桌上必有一道蛋饺汤。因为覆盖在热汤上的黄色月牙形蛋饺形同元宝，有招财进宝的好兆头。（往下滑，有郭亮的蛋饺食谱）

郭亮说上海人的蛋饺汤和印度咖喱一样，每家每户的食谱都不同，各有各的秘诀。蛋饺汤看起来简单，实际上多工耗时，必须站在火炉前一个一个烹煮，因此要顶得住热，也非常考耐力和体力，绝对不是一道“想吃就能吃到的料理”。

“一张蛋皮把肉碎包起来，看起来很简单，但做起来是很累的，站上一整天做腰会很酸！我买过凳子，以为能坐在炉前做蛋饺，但坐上去身体角度和手势都不顺。制作蛋饺的铁勺也很讲究，它的大小深度都要恰当。再来，煎蛋皮的时候要掌控火候否则蛋皮易焦，蛋液多少也要拿捏，若太厚就不好吃，太薄皮破了就不及格。”（点击最上方的视频，看看郭亮展厨艺）

这是郭亮做的蛋饺肉圆鸡汤。他说，搭配蛋饺的汤可根据喜好熬制。（游万贵）

郭亮说，最完美的蛋饺是大小、色泽几乎一致的，“铺在汤上看起来就很漂亮”。目前，电子购物平台有出售能一次包几个蛋饺的机器，中国也能买到冷冻蛋饺，不过对郭亮而言，滋味就是不比手工蛋饺来得好。

回味记忆中家里蛋饺汤的滋味，郭亮笑说，过年吃蛋饺还有一个额外的收获。点击文头视频，看是什么让郭亮向往吃这道年菜，也看他亲自示范记忆中的这个手工滋味。

上海蛋饺食材

食材
肉碎 500克（按喜好适当调味） 
鸡蛋 6只 （加入少许食用油打散）
猪油 1块
食用油 适量

步骤
将铁勺烧热，再以食用油和猪油滋润。
在铁勺淋上适量蛋液并将其转开成薄片。
在蛋皮未完全凝结煮熟前，加入适量肉碎。
利用筷子将蛋皮对折后按压蛋皮边缘使其粘合。
把蛋饺翻面略煎即可置于盘中备用。
完成的蛋饺必须蒸熟再置于汤上。若提前烹煮，可将蛋饺冷冻，待食用前取出蒸熟。搭配蛋饺的汤可随喜好熬制。

 

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