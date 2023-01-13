日本警官护爱 紧咬“吃人族”

噬亡村 Gannibal

可在Disney+收看

警察办案时，捉小偷、打架闹事者应该比较容易，但如果对手是“吃人族”，该怎么办？

历年来最年轻康城影帝柳乐优弥在日剧《噬亡村》（Gannibal）演警官阿川大悟，被调派至山里的“供花村”，他带着妻子（吉冈里帆饰）和幼女到当地展开新生活，却遇上一连串震惊的事件。新警官听到“村中的人会吃人”的传闻，他办案时，开始相信传闻是真的。

剧集改编自二宫正明2018年开始连载的知名漫画“Gannibal”，作品名称取自“Hannibal”（汉尼拔）的俄语读法，让人联想到好莱坞知名的吃人狂魔角色汉尼拔。

柳乐优弥（左起）饰演的警官，带着妻女到山区小村展开新生活。（Disney+提供）

开场成功营造敌意、猜疑

《噬亡村》共7集，每集大概35分钟，Disney+于2022年12月28日推出首两集。首集大概十多分钟就出现命案，后藤家的银婆婆死于非命，家族认为是被熊咬死，热血的警官阿川认为死因不简单，结果与后藤家的人包括帅哥后藤惠介等关系变得剑拔弩张。阿川深入调查后发现一连串惊悚的恐怖事件，更惊觉这座村庄和后藤家大有问题。

剧集一开场就成功地营造人物之间的敌意和猜疑的氛围，来到第二集，不仅是阿川，他的妻女的性命也同时受到威胁。第二集慢慢揭开阿川被派到这个偏远山区的原因，原来他有一段不堪回首的过去，跟沉默的幼女有关。后藤家族面对死咬着他们不放的阿川也不惧怕，因为他们知道阿川的秘密。

《噬亡村》是近来让我看了想追下去的日剧，首两集就让人的神经线紧绷，为阿川一家人的安危频频捏冷汗。阿川的角色被塑造得有血有肉，他刚抵达这座寂静的村落时，有些一蹶不振，因为刚经历一段惨痛的变故，家庭濒临破裂，他极力想要修复与太太和女儿之间的关系，同时又要维护村庄的法律和秩序，发现后藤家族根本无视法律时，阿川面对的挑战变得很大。

柳乐优弥帅气出拳

影帝柳乐优弥在这部剧真的好帅好帅，浓眉大眼长睫毛，很难不被他迷得神魂颠倒。第二集他的“暴戾”性格渐露，一人单挑多名后藤家的刁民，拳拳到肉，看得过瘾。

《噬亡村》由2022年奥斯卡最佳国际电影奖得主《在车上》（Drive My Car）的监制山本晃久（Teruhisa Yamamoto）等电影人担任制作人，使得剧集更有看头。剧集由片山慎三执导，剧本出自大江崇允，他曾获得不少国际大奖，去年以《在车上》获奥斯卡最佳改编剧本奖提名，《在》也是日本首部获得康城影展最佳剧本奖殊荣的电影。

对于这部日剧的主要讯息，编剧大江崇允说：“想要保护一个人的那份爱，有时候可能会成为引爆冲突的导火线。故事借由逐步揭露小村庄的百年历史，凸显普遍存在的人性矛盾。希望大家能欣赏这部剧的魔力。”

《噬亡村》后藤家族的生存价值与其他村民不同，他们为什么会有这样的价值观？这是表面风景如画的村庄背后隐藏着的骇人秘密。剧集的恐怖、神秘与悬疑氛围拿捏到位，令人凉意四起，希望剧集不要高开低走。

KCON 2022 LA

e乐（新电信Ch11/501）晚上7.30

去年8月19日至21日举行，集合韩国美容、产品、美食等特色文化的盛宴。洛杉矶现场吸引9万人次捧场，在线直播的演唱会吸引超过700万人次观众，演唱会有Itzy、Ateez、Enhypen、Kep1er、Cravity、Stayc等人气组合参加。

时光音乐会2（首播） Time Concert 2

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.00

田震、孙悦、梁咏琪、阿杜、周深、胡夏、邓紫棋、张栋梁等参与。第二季继续以返璞归真、纯粹美好的制作理念，回归质朴的自然环境，生动诠释音乐艺术与自然生活互相启迪、彼此交融的温暖力量。

劫命救护 Ambulance

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

退伍军人威尔（Yahya Abdul-Mateen II饰）为筹措妻子的医疗费，向继兄丹尼（Jake Gyllenhaal饰）开口，丹尼拉他去抢银行。两人虽抢走巨款，但逃亡时出状况，狗急跳墙的兄弟劫持了救护车，车上有生命垂危的受伤警员及救护员坎蜜（Eiza Gonzalez饰），他们一路狂飙，与警察展开飞车追逐。

功夫熊猫：龙骑士 Kung Fu Panda:The Dragon Knight 2

Netflix 已上线

梦工场的动画剧集。讲述当一对神秘的黄鼠狼盯上四件强大的武器时，功夫熊猫阿宝（Jack Black配音）必须离家寻求救赎和正义。阿宝与严肃的英国流浪骑士Blade成为搭档，这两个彼此看不顺眼的战士踏上刺激的冒险之旅，他们找到魔法武器，拯救世界免遭毁灭，并从彼此的身上学到新东西。

朝鲜精神科医师刘世丰2 Poong, the Joseon Psychiatrist 2

tvN（星和Ch824，新电信Ch518）每周四晚上9.15， Viu更新上线

朝鲜天才医官刘世丰（金旻载饰）被流放到怪异的村庄，与徐恩宇（金香起饰）和桂之韩（金相庆饰）相遇，成为能疗愈心伤的“心医”。