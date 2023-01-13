陈哲艺监制同志动画片 入选香港亚洲电影投资会

文 /
李亦筠

发布 / 2023年1月13日 7:53 AM

陈哲艺（图）透露，《皮夫》故事讲述同志的难处，男子跟同性伴侣回乡，为了隐瞒男性身份，不得不穿上女性皮囊伪装。（受访者提供）
陈哲艺（图）透露，《皮夫》故事讲述同志的难处，男子跟同性伴侣回乡，为了隐瞒男性身份，不得不穿上女性皮囊伪装。（受访者提供）

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香港国际电影节协会公布入选第21届香港亚洲电影投资会（HAF21）的28项入围发展中电影计划（IDP），包括本地名导陈哲艺监制的“同志片”《皮夫》。

陈哲艺对《联合早报》透露，《皮夫》是本届 HAF唯一的动画项目，是导演陈威强的首作，故事讲述同志的难处，男子跟同性伴侣回乡，为了隐瞒男性身份，不得不穿上女性皮囊伪装。

HAF21将于2023年3月13至15日，与第27届香港国际影视展（FILMART）同期于香港会议展览中心举行，为2019年后首次重回实体形式进行。

据所知，28项入围计划题材及类型多元，包括惊悚、奇幻、爱情、家庭及动画，从来自38个国家和地区的244份申请中选出。当中包括7项香港计划，和8项HAF电影培训计划（Film Lab）的入围项目。

除了陈哲艺监制的《皮夫》，其他计划来自多位知名电影人及监制如Arsalan Amiri（阿萨兰·阿米日）、陈果、林育贤、泰迪·罗宾和田壮壮等，以及14名首次执导长片的新晋导演。

香港国际电影节电影业办公室总监王庆锵说：“我们期待跟众多电影人、业界伙伴，以及媒体朋友，在三届HAF之后，再次亲身碰面。”他也说：“HAF21作为重要业界平台，将继续联结亚洲新晋电影人，为电影项目提供机会。”

HAF21将于农历新年后公布“制作中项目”（WIP）电影计划入围名单。

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