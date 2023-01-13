詹雅雯被骗走130万 感叹“骗你的往往是身边人”

（台北讯）金曲台语歌后詹雅雯2021年罹患帕金森氏症、左脑中度萎缩，隔年左脑还长了一颗动脉血管瘤，动手术一度失血过多昏迷。她后来自爆被骗走3000万（约130万新元），可说是屋漏偏逢连夜雨。事隔半年多，她近日在脸书写下这段时间以来的真实感受。

詹雅雯坦言近年为了帮助他人，接连被诈骗、盗刷信用卡，总共损失约3000万台币，“终于体悟一句话，骗你的人……往往是你身边的人……”但木已成舟，她仅想以自身经历提醒大家，“年关将近小心诈骗！”

詹雅雯曾向《自由时报》透露，男性友人跟她借了3000万台币，对方不断拜托央求，还说全家人被逼到要跳楼。她一时心软，连借据都没签就把钱借给对方。她之后想拿回钱还被反呛，她透露对方是圈内人，迟迟都不认帐。

虽然是受害者，詹雅雯仍想为伤害她的人祷告，她在脸书写道：“将我的痛苦变为祝福，使对方得到应有的教训，有能力承受犯错带来的管教悔改，好叫他的生命得到长进。”

詹雅雯也说会学习用爱消化负面情绪，“帮助我在面对他们时不再软弱，痛苦难过、愤怒不会冒出来让我感到难受。因我愿意从一个讨债的人，变成一个已经富足的人，用饶恕来为自己的伤痛划下休止符！”

隋棠年轻时被骗光积蓄

隋棠近日也在《今晚开赞吧》节目中分享被骗钱的经历，透露曾有一名熟识的朋友向她借走60万元（约2万6000新元），那是她当时所有的家当，想不到对方后来竟人间蒸发。

当时隋棠才20多岁，某年大年初一跟妈妈逛街，接到常去的SPA店老板娘电话，对方表示店里营运出现问题，需要资金周转，跟隋棠开口要了60万台币。隋棠立刻答应对方，因为对方经常会关心她，不时还会嘘寒问暖，因此她深信对方一定会还钱。

身旁的妈妈得知要借出一大笔钱，虽然惊讶但未强硬阻止，仅在陪同她到银行汇钱时，不断提醒可能拿不回借款：“你心里要清楚，这笔钱借出去有可能不会回来，你可能就要把它当作是丢到水里喔”。没想到妈妈的话一语成谶，才过半年，SPA店老板娘全家人间蒸发，隋棠全部存款化为乌有。这个经验让她上了宝贵的一课，如今如果很要好的朋友借钱她还是会不忍心拒绝，只不过金额会有所保留。