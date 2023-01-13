周海媚直播带货 呆坐挨批不专业

（综合讯）资深艺人周海媚直播带货呆坐在镜头前，网民狠批不专业。

56岁的周海媚早年已将工作重心转到中国内地，更已经在北京定居20年，除了拍剧之外，亦不时获邀出席活动。日前周海媚在抖音直播带货，身穿蓝色卫衣、淡妆出镜的她气质依然，不过就被网民发现她在直播过程中长时间发呆，惹来批评她不够专业。

根据综合媒体报道，周海媚在整个直播带货过程似乎对自己所卖的产品不太了解，经常在镜头前呆坐不发一语，大部分时间是身边的助手负责讲解，场面十分尴尬。

但是，当直播间出现一只猫咪时，周海媚即刻变得活跃，不断逗着猫儿玩，更难得展露开心笑容，对于周海媚的如此表现，网民感到不解。

其实周海媚是爱宠物之人，家中养了多只狗，去年更领养了两只猫，这也难怪当她看到猫儿出现时，心情突然大好而露出笑容。

资深艺人“晚节不保”？

不少老艺人这些年网上直播带货也惨遭网民亏，甚至被骂哭。

近两年，有一大批港台老艺人（资深艺人）纷纷上网直播带货试水温，像李国麟、欧阳震华、张晨光、吕颂贤等一张张曾经熟悉的面孔出现在镜头前，卖力地介绍产品，可是网民不但无法接受，也被嘲讽骂哭。其中李国麟被网友称为“最惨带货明星”。

2021年7月，李国麟在网上直播带货，根据媒体报道，他直播带货八小时无人下单，之后的几场也不理想。

另一是台湾资深艺人张晨光，他也于2021年开启直播带货，从下午3时至凌晨12时，网友不断留言，质疑他不好好拍戏却来卖货，更有人说他“晚节不保”，还质疑他卖假货，让他哭得很委屈。

此外，曾志伟直播带货卖酒，则被网友质疑卖假酒；而温兆伦甚至卖起卫生棉、安全裤等女性用品，线上看直播人数只有1000人左右，对于他专卖女性用品，更让网民觉得奇怪。