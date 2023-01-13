RAVI爆假病历当爽兵 恐步PSY后尘二度入伍

（首尔讯）韩国男团“VIXX”29岁成员RAVI（金元植）去年10月入伍，成为社会服务要员（在国家机关等地方履行公益业务，代替在军队服役）。不过星期四（12日）却爆出他透过仲介假造癫痫病历，借以降级当“爽兵”。

韩媒《东亚体育》报道，警方在仲介手机里，掌握到RAVI的委托纪录，于是将他立案调查，他很有可能步上PSY后尘，以现役陆军兵种二度入伍，等于役期要重新计算。他的队友也无端受波及，VIXX原定明、后天举行签名会但宣布延期，似乎担心被RAVI案件模糊焦点。

RAVI成立的经纪公司“GROOVL1N”表示：“如果有相关的请求，不管何时都会诚实接受调查。”

RAVI在2022年5月离开主持的综艺节目《两天一夜4》，10月突然宣布以健康理由，入伍当社会服务要员。据知早在2022年3月仲介就露馅，有网友在网络平台naver询问：“1993年出生的RAVI今年会去当兵吗？《两天一夜》会变怎么样？”仲介回：“RAVI预计在今年5月底左右以社会服务要员入营。”似乎早在RAVI正式公布当兵日前就得知消息。

当年PSY原本当公益兵（社会服务要员前身），2002年12月至2005年11月已服满2年9个月的役期，但检方认为他当兵期间没有完成指定的任务，反而去跑活动，以勤务不实的理由，取消他的服役纪录，要求他2007年以现役陆军重新入伍。PSY于是又多当了1年8个月的兵，总共役期长达4年5个月。