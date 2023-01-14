猫王独生女骤逝 年仅54岁

（综合讯）已故“猫王”Elvis Presley（埃尔维斯普雷斯利）的独生女Lisa Marie Presley（丽莎玛莉普雷斯利），美国时间星期四（12日）在洛杉矶家中心脏骤停被紧急送入医院，抢救后不治，终年54岁。她的父亲猫王42岁时死于心脏疾病。

丽莎玛莉曾与Michael Jackson（麦克杰逊）、Nicholas Cage（尼古拉斯凯奇）有过婚姻。

她星期二还出席金球奖，并在现场开心见证演出父亲传记电影“Elvis”的Austin Butler（奥斯汀巴特勒）勇夺金球奖戏剧类影帝，没想到却突然传出死讯。

丽莎玛莉生于1968年，是她父亲在美国田纳西州孟菲斯故居“优雅园”（Graceland）的主人。由于她是猫王唯一的孩子，格外受到宠爱，从小就过着锦衣玉食的生活。1977年猫王去世时，丽莎才9岁。她25岁时，继承了猫王1亿美元的遗产。和猫王一样，丽莎也是一名流行歌手，曾发过三张专辑。

丽莎玛莉有过四段婚姻，有四个孩子，她唯一的儿子Benjamin Keough（本杰明基奥）于2020年去世，得年27岁。据报道，多年来，丽莎玛莉一直有滥用药物、吸毒和酗酒的问题，猫王留给她的至少1亿美元遗产也被她挥霍殆尽。2018年，她的遗产只剩下1.4万美元（约1.8万新元）。