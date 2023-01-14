“空白期”5年回归拍剧 张根硕自曝有“女友”

（综合讯）35岁韩国男星张根硕以《原来是美男》走红，有“亚洲王子”封号。他切割逃漏税母亲后，加入新公司另起炉灶，时隔5年推出韩国OTT平台“Coupang Play”原创剧《诱饵》。最近他与搭档、曾演出《鱿鱼游戏》的许诚泰宣传受访，被问到“有女友吗”，张根硕竟大方回“有”，看似认爱前奏，引发网友热烈讨论。

张根硕5岁就拍儿童服装型录入行，30年来几乎没有休息过，过去5年的空白期让他可以好好充电。这次张根硕跟许诚泰演出新剧《诱饵》，做客韩国娱乐节目《演中Plus》，制作单位公开预告。两人玩“真心话大冒险”，许诚泰问张根硕有女友吗？张根硕竟大方回应“有”，还意有所指说：“谈恋爱时，我一直是身边不能没有人的类型”，引人遐想。不过他下秒话锋一转，笑说：“她们叫作鳗鱼（粉丝名称），我和粉丝们30年来恋爱中。”

《诱饵》以韩国史上最大的5兆韩元（约53亿新元）诈欺事件为主轴，由《客：The Guest》“Voice”导演金弘善执导。许诚泰饰演诈欺犯，突然在中国死亡，死后8年突然被指认是杀人案的嫌疑犯。张根硕扮演前职是律师的刑警，以满脸胡渣的粗犷造型现身，追查杀人案与诈骗案之间的关系。《诱饵》1月27日在韩国首播。