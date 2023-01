IG:@zaobaosg.entertainment 留名发声,本报保留删改权

恭喜杨紫琼与关继威以《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)在美国获奖连连,关继威的角色原本邀请成龙演出,成龙放弃后走宝。此片译名很多,有《天马行空》《瞬息全宇宙》,但《妈的多重宇宙》片名取得粗俗不堪。电影拍得好,片名也很重要,因为会直接影响观众买票看戏的欲望。过年假期如果电影院不能看到这部片,希望也能在串流平台看到。——观众(XXX083,类似留言两则)