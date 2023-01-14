TVB颁奖礼漏网镜头：任达华被“上下其手” 不和女星“破冰”

（香港讯）香港TVB电视“万千星辉颁奖典礼2022”奖项已尘埃落定，事前演技深获好评、被视为大热门的“鬼才”演员林敏骢，在最佳男主角和最受欢迎电视男角色两奖，分别败给陈山聪、周嘉洛，空手而归，引起热议。

有媒体指，他之前受访被问及入围时，曾说“你干吗送我块塑胶”，似有“奚落奖项”的嫌疑，加上他不是TVB的全约艺人，本来争奖就处下风。

颁奖礼后，他说自己有没有奖没所谓，只想亲自见证自己参演的剧集《下流上车族》得最佳剧集。

对任达华上下其手

性格好玩的他，被媒体揭露当晚在颁奖礼上有很多“有趣”的动作。

他在颁奖礼前，因踢球受伤，事前张扬不会出席，最后却撑着拐杖现身。然而，不知他是预知自己不会得奖而提出要求，或是大会特别安排，他在典礼上有别于其他候选人，不坐在台上，却坐在观众席。

不料，节目直播期间，他的脚伤却“神奇康复”，不时走到后台“搞搞震”（捣乱），又跟其他艺人玩在一起，一下子搭讪做直播的女主持，一时又捉住女艺人到镜头前演脱口秀。媒体还看到他一见嘉宾任达华在化妆间走出来，随即上前捉住对方聊天，又突然盯住任达华的腹肌说：“任达华不是一朝一夕练成”，然后不停用手按任达华的小腹。被他上下其手的任达华最后受不了，说：“你不好整天搞我身体啦！”相当搞笑。

龚嘉欣（前排右三）和陈滢（左三）被发现有聊天。（互联网）

陈滢龚嘉欣“破冰”

前台的女星动静也有一幕引起媒体注意。早前疑似闹不和的陈滢和龚嘉欣，在颁奖礼记者会曾经拒绝一齐做访问，当晚不知是大会有意或无意，安排了两人坐在前排显眼的中间位置，两人之间就隔着一个刘佩玥。两人整晚几乎没有交集，唯一一次较明显的，就是刘佩玥离开座位后，两人对望了一眼就聊了几句，让媒体好奇两人“破冰”谈了什么。