展望兔年 艺人如何过春节？

下星期天（1月22日）就是癸卯兔年大年初一，也是防疫政策逐步放宽后的首个农历新年，今年大家终于可以“兔”围而出，一起欢庆农历新年了！

《新明日报》请本地艺人谈谈他们如何过年，以及适逢在本地拍戏的韩男神金在勳和大家分享韩国人怎么过年……

许瑞奇：望找到自律的自由

许瑞奇表示农历新年期间会跟家人朋友一起吃喝玩乐“就跟大家一样，唱卡拉ok、玩牌、麻将和烧烤等，珍惜当下就好。”

对于过年期间的一些传统的禁忌，比如初一不能扫地、要穿红色衣服等，许瑞奇表示：“不信白不信，信的话也不会害到我和大家，干嘛不信。”

至于新年的愿望，许瑞奇希望能找到自律的自由。

欧巴金在勳表示可能会留在台湾过春节。（档案照）

瑞恩表示春节就会去找亲戚朋友拜年捞生。（档案照）

“欧巴”金在勳：台湾过春节

目前在新加坡拍戏的欧巴金在勳表示原本计划在新年期间回一趟韩国，但因工作的关系，可能会留在台湾过春节，“我应该会在（台湾）的家里休息、打扫或是煮一些韩国的菜肴吃，因为朋友都跟家人过，所以我也不想打扰他们跟家人的相处时间。”

金在勳也分享韩国人如何过节：“我们会先在家祭祖，然后跟长辈们拜年，而比较独特的是我们会吃年糕汤。虽然不同的地区会有不同的春节菜肴，但绝对少不了年糕汤，而吃一碗年糕汤就象征着长一岁以及新一年能平平安安。新年期间，韩国人并没有什么传统禁忌。”

而金在勳的新年心愿就是希望《欧巴，我爱你》这部剧能受到欢迎、可以参与更多戏剧作品。

瑞恩：派红包给合作伙伴

由于父母住在国外，所以瑞恩表示春节就会去找亲戚朋友拜年捞生。虽然还没结婚，但瑞恩表示依然会派红包给经常合作的伙伴。至于过年期间的传统禁忌，瑞恩表示没有特别注意。

洪慧芳：望延续去年的好运

洪慧芳表示今年的春节跟往年一样“因为年除夕要上节目，所以当天中午就会跟我家婆吃饭，晚上跟我爸吃饭，接着就会赶去化妆进摄影棚。年初一就会去跟长辈拜年，晚上他们就会来我家吃饭。”

当被问道孩子是否会给红包或送礼时，洪慧芳开心表示：“去年有给我红包呢！今年应该也会有吧，哈哈！”

而慧芳的新年心愿就是希望身体健康、以及能够把去年的好运和工作延续到今年。

洪慧芳表示今年的春节跟往年一样，因为年除夕要上节目。（档案照）

对于新年的愿望，姚彣隆表示希望全家人身体健康和事业顺利。（档案照）

姚彣隆：全家初一吃素

姚彣隆表示其实每一年的春节都过得很简单，“除夕当天会去找妈妈，一家人一起吃团圆饭，年初一也会去找妈妈，年初二就会去岳母家，之后就自由活动了。”

姚彣隆也表示其实一直以来都没有注意传统习俗或新年期间的禁忌，“不过我们全家人年初一都会吃素，所以就吃得很简单。”

对于新年的愿望，姚彣隆表示希望全家人身体健康、事业顺利利。

徐鸣杰：想做好断舍离

受冠病疫情影响，许久没有回中国的徐鸣杰表示新年期间不会回去中国，“我们还会再观察一下，因为担心政策突然有变，到时无法回来新加坡就会影响到工作。”

才结婚不久的徐鸣杰，当被问道派红包时表示：“很多人说结婚第一年不用给，所以我就没准备。我也有种很奇怪的感觉要派红包，因为我只给过爸妈，不知道给别人红包的感觉是什么，所以会有点害怕紧张。”

上海籍的徐鸣杰表示春节期间，他们会吃一道“全家福”菜肴，“这是一道汤，也叫腌笃鲜，里面会有豆皮、腊肉、白菜、粉丝等，很好吃。我很久没吃了，实在想念时，我就会去这里的上海餐馆吃。”

而今年的愿望，徐鸣杰希望能做好断舍离、好好理财以及接到好的作品。