猫王独生女难逃“早逝宿命” “继承毒瘾”亿万家产全败光

已故美国摇滚乐之王“猫王”的独生女丽莎玛莉普雷斯利（Lisa Marie Presley），12日于加州家中心脏骤停，送医后回天乏术，终年54岁。

她虽然有个巨星父亲“猫王”埃尔维斯普雷斯利（Elvis Presley），又嫁给巨星丈夫麦克杰逊（Michael Jackson），可以说一人联结两位流行歌坛的重要文化符号。可惜她命运坎坷，生命中重要的亲人皆早逝。

父亲、前夫、儿子全早逝

Elvis和女星普里西拉（Priscilla Presley）结婚后生下Lisa，但两人离婚时后者才5岁。Elvis42岁死于心脏疾病，当时Lisa才9岁，享受不了几年父爱。

Lisa的婚姻也和父母一样不幸，尤其她更四结四离，始终找不到长久的归宿。其中第二段婚姻，她嫁给在歌坛上和父亲齐名的Jackson，但短命婚只维持了2年。Jackson后来因注射致命剂量的异丙酚，心脏病突发死亡，终年才50岁。

Lisa有3女1子，唯一的儿子本杰明基奥（Benjamin Keough）于2020年去世，得年27岁。

在祖父、曾祖母相继过世后，Lisa成为Elvis巨额财产的唯一继承人。她也追随父亲脚步成为歌手，前面发展不错。但她小时目睹父亲沉溺酒精、药物，前夫Jackson生前也同样有药物滥用问题。她在2019年坦承，2008年生下一对双胞胎后不久，开始有鸦片类药物成瘾的问题，看着许多她深爱的人在药瘾中挣扎，并悲剧性地死去，对她造成的打击不小。她忆述9岁时，看到父亲脸朝下地倒在地毡上，她哭起来并喊道：“我爸爸死了！”

婚姻四结四离 亿万身家变债台高筑

除了Jackson，她的第三任丈夫金像影帝尼古拉斯凯奇（Nicholas Cage）也是大咖，但双方仅持续了4个月的夫妻关系。据说Lisa从未由这两段婚姻获得财政利益。

单单从Elvis那里继承的遗产本来充裕有余。Elvis遗下包括故居在内约660万新元的遗产，其中的故居被遗孀Priscilla改装成旅游景点，以致资产价值飙升。Lisa25岁继承父亲遗产时，其资产已升值到1亿3200万新元。

但过后，Lisa的连串财政决定开始败家。她投资选秀节目《美国偶像》（American Idol）的制作公司，却因它后来破产损失七位数的金钱。她委任专人负责管理她的资产，对方替她卖掉了她在埃尔维斯普雷斯利企业（Elvis Presley Enterprises）中的85%股份，令她失去对父亲姓名和肖像权的控制。她后来控告资产管理者对她协助不力、决策不当，还害她欠债，双方打起官司。

无论是从亲情和爱情、事业和钱财各方面来看，Lisa的一生给予外界的感觉，都是起起伏伏，苦多甜少，乐短哀长。