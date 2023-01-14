陈百强离世后30年 85岁陈妈妈也走了

（鹤山讯）已故香港知名歌手陈百强离世后30年，他的母亲姚喜莲也走了，享年85岁。

据陈百强歌迷会公布消息，陈妈妈是在两周前，去年12月29日晚在中国大陆广东省鹤山市人民医院去世。

陈百强于1993年离世后，歌迷会并没有解散，不少成员每年坚持悼念陈百强，并与定居广东省的陈妈妈保持联络。这次，多名粉丝发文悼念陈妈妈。从悼念偶像，到悼念偶像母亲，歌迷一路长情，确实不多见。

陈百强的父亲陈鹏飞据知已于2019年离世，享年96岁。

陈百强写过关于亲情的歌曲，和母亲感情也好。（互联网）

贵公子形象深入人心

据透露，陈妈妈于12月20日突发性肺积水，被送往医院。27日确诊肺癌，每天打针吃药。29日，她早上如常喝汤吃饭，晚上突然呼吸困难，抢救一小时后于晚上9点多离开。她的身后事由其干女儿黄丽蓉及保姆晓华处理，未来会将陈母骨灰送回香港将军澳华人永远坟场陪伴陈百强。

陈百强出生于富裕家庭，父亲是金宝表行创始人，有指姚喜莲女士是其二房太太，陈百强另有同父异母的三兄、一弟、一姐。

陈百强予人贵公子的感觉，风度翩翩、打扮新潮，当年是他将LV等牌子带进娱乐圈。

他很小就被送到国外留学，与父母相处的时间不多，也有报道指父母感情生变，导致他童年孤独。但他出道后，与父母留下不少合照，更演唱《念亲恩》等歌曲来表达对父母的爱意，与父母的关系应该很融洽。

幼年的陈百强，像是母亲的翻版。（互联网）

陈妈妈与何超琼相拥痛哭

已故作家林燕妮曾在专栏中透露，陈百强在离世前五六年才与母亲同住，这一说法遭到陈百强粉丝反驳。粉丝认为陈母一直贴身照顾儿子，每次都在演唱会后台为他打点一切，母子俩绝非外界所讲那么疏离。

1993年，昏迷一年多的陈百强因脑衰竭去世，陈妈妈与儿子的绯闻女友何超琼，在葬礼上相拥痛哭的一幕，令人动容。

有传言指何超琼对陈百强一往情深，每月接济陈妈妈5000新元，但从她晚年生活水平判断，传言似乎不实。

外界并不清楚陈百强父母分手的准确时间，不过陈百强离世后，陈妈妈就搬到广东省番禺居住，相信当时她已经孑然一身。

陈妈妈热心公益，1994年捐出陈百强的17万新元版权收益，帮助癌症患者。

陈百强生前和父母合照。（互联网）

一家三口天上团聚

1996年，陈爸爸与陈妈妈联手成立“陈百强爱心基金会”，两人一同接受访问，呼吁歌迷团结，传承陈百强的一切美好。由此可见，这对家长并没有因为分手撕破脸，仍联办活动纪念爱子。

2018年，陈妈妈出席“光影流声”展览开幕式，当时她精神奕奕，与谭咏麟等歌手合影。

2019年，有歌迷以举办陈百强展览为由拿走遗物，但一去不回头，陈妈妈出于对歌迷的信任，没有让对方写借条，也没有收钱，对方只给了她17新元红包。儿子遗物遭洗劫一空让陈妈妈泪崩。然而，当时有报道指歌迷回应早已归还遗物，此事后来不了了之。

随着陈妈妈离世，陈百强一家三口终于在天上团聚了。