周星驰IG请粉丝许愿 2万条留言“一片星光熠熠”

喜剧天王周星驰去年10月惊喜开通IG，偶尔会和艺人幽默互动，至今有56万粉丝追踪。他在元旦发文要大家讲出新年愿望，竟然引起众多明星名人前仆后继留言，只见留言区一片星光熠熠。更惊喜的是，周星驰竟然不时回应众人，虽说从简短的回答，也看不出是星爷本人，还是代劳的小编，但回应语气轻松，颇有几分本尊特色。

这篇贴文在两周后的14日，已吸引超过2万7000人次留言，可说场面壮观。当中，明星的许愿和周星驰的回复，都引起各地媒体热烈报道。来看明星们告诉星爷什么心愿吧。

回胡杏儿：命没有你好

最早被媒体转载的留言来自陈汉典，他说：“想看星爷再演戏。”获得星爷回复：“既然你那么捧场，我唯有考虑下啦！”

坤达敲碗：“希望拍《食神2》。”星爷答：“正有此意，万事俱备，只欠剧本。”

他的太太老婆柯佳嬿则许愿：“想见到星爷。”没想到对方好像有留意她近期强打的电影《想见你》，一语双关回复：“我也想见你。”

张继聪许愿跟星爷合作、学习，星爷回：“客气客气，就这么说定。”

蔡思贝要做星爷的手下，他回：“答应你！怎么报答我呢？”

最资深的留言艺人是薛家燕，她想跟星爷跳她的招牌“十字步”，星爷回：“想看家燕姐跳阿哥哥。”

胡杏儿的愿望是为星爷许的：“想你成家立室生个小星星。”星爷幽默应对：“命没有你好。”

王子说：“在《快乐大本营》见过星爷一次，太帅了。”星爷妙回：“你当时是婴儿吗？”

杨志龙让周星驰流口水

本地艺人之中，陈泓宇许愿“跟你一起拍戏”，星爷竟然爽回：“你想几时？”

梁志强、杨志龙的心愿分别是请星爷来新加坡吃猫山王榴梿、鱼头炉，星爷回杨志龙：“已经流口水！求新加坡地道美食资料。”梁志强则收到“握手约定”的手势符号。感觉周星驰似乎真的要来新加坡了！

李腾、潘嘉丽、马艺瑄也都留言许愿，不过运气不好，星爷省话回应。

周星驰不是全看名气办事，很多素人的问题，他也回答得“不亦乐乎”。

zaobao.sg记者也来凑热闹，许愿：“如果专访到星爷，就可以退休了。”结果完全被他“无视”。记者看到其他要求专访的，也都一概收不到答复，看来星爷是很不喜欢受访啊！