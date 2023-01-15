大胃王来了2：东西军（首播）We Are Big Eaters 2: East vs West

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上7.00

第二季由莎莎（钟欣愉）和郭彦均一起带大胃王吃遍台湾美食，轮周拼收视。首集到嘉义桧意森活村，主持人莎莎带来宾们穿和服漫步在日式古迹建筑聚落，享用鹅油油饭、鸡蛋仔松饼冰淇淋。在当地文青老宅咖啡厅，可品尝包括巧克力味在内的多种口味炸鸡翅餐点，来宾吃完惊呼毫无违和感。他们还到古色古香的茶楼享用茶点，一整天的嘉义穿越美食之旅，收获满满。

乡野下饭魂

e乐（新电信Ch11/501）晚上7.30

走遍中国陕西、贵州、四川的村落，从独特的传统美食切入，展现原生态风景和人文生活，让鲜为人知的村落美食，尽显味蕾间独有的魅力。

法之帝国 The Empire

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.00

讲述关于韩国最高法官贵族们丑闻的故事。中央地方检察厅特殊部部长韩慧溧（金宣儿饰）家族背景显赫，她勇敢追求爱情，与出身贫穷家庭的罗根优（安在旭饰）结婚，不料身为法学院教授的老公竟然跟学生外遇。慧溧坚持调查妹妹夫家的贪污案，过程中不断受到掣肘。

沙丘瀚战 Dune

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上7.25

天赋异禀的少年保罗阿特雷德斯（Timothee Chalamet饰）与父母前往宇宙最危险的星球，各方势力为争夺珍贵资源纷纷加入战场，保罗开启惊心动魄的冒险。