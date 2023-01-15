金庸武侠小说《天龙八部》多次被搬上大小荧幕，演过“乔峰”的男演员包括梁家仁、惠天赐、黄日华、胡军、钟汉良、杨祐宁和最新版的“宇宙最强”甄子丹。历代乔峰中，谁的诠释让人拍手叫好，谁又惨遭吐槽？

●首版乔峰：梁家仁

梁家仁是影视圈史上第一版乔峰。（互联网）

梁家仁在1982年无线剧《天龙八部》扮演“乔峰”，成为影视圈史上第一版乔峰。梁家仁的外形符合角色，粗犷豪迈，颇有大侠风范。他后来“回归”《天龙八部》，在2013年的版本饰演乔峰的父亲萧远山。

●斯文乔峰：惠天赐

惠天赐的乔峰被指太斯文。（互联网）

已故香港演员惠天赐曾在台湾中视出品的1990年《天龙八部》演绎乔峰。这部剧的剧情与原著内容有别，改编幅度颇大，并非人人能接受，故反响普通。惠天赐的乔峰造型被指太斯文，缺乏侠气。

●最被爱戴：黄日华

黄日华版的乔峰侠骨柔情。（互联网）

提起乔峰，不少《天龙八部》粉丝会想起1997年黄日华的诠释。黄日华刻画的乔峰不仅性情豪爽，而且侠骨柔情，方方面面都到位，深受观众爱戴，也堪称最经典版本。在这个版本中，乔峰每回使出“降龙十八掌”就会配上背景音乐，配乐让人听了热血沸腾。

●最硬汉：胡军

胡军演的乔峰符合他的硬汉形象。（互联网）

高大魁梧的胡军在2003年的《天龙八部》饰演乔峰，角色很符合他的硬汉形象。胡军将乔峰的豪情万丈诠释得淋漓尽致，而且还带“悍狼”感。

●白面乔峰：钟汉良

钟汉良的乔峰被批评弱不禁风。（互联网）

钟汉良在2013年饰演乔峰，由于从形象上就不符合角色，被批评弱不禁风、没有乔峰的粗狂感、很像白面小生等，也有毒舌观众指他是“垃圾版乔峰”。

●中箭到底：杨祐宁

杨祐宁被贬为“史上最差乔峰”。（互联网）

2021年的《天龙八部》让杨祐宁中了不少箭。他扮演的乔峰，从开播前公开剧照至剧集播出后，引来连连骂声，指他的造型失败、脸部表情僵硬、演技尴尬，有观众毫无留情贬为“史上最差乔峰”。

●赢在打戏：甄子丹

上映中的《天龙八部之乔峰传》的乔峰一角由“宇宙最强”甄子丹扮演。他来新为电影造势时，在访问中说，“乔峰”比“叶问”更贴近自己的个性。丹爷肯定能打，片中的连串打戏精彩，为他演绎的乔峰赢得不少分数。最大的争议点是，这部片的乔峰使用剑术，被批不尊重原著。对此，丹爷回应说，乔峰是武林第一高手，应该十八般兵器都精通，使用其他武器并不奇怪。

“宇宙最强”对决“韩国老虎”

甄子丹日前来新与影迷见面。（嘉华提供）

韩国长寿综艺节目“Running Man”（RM）在1月12日在社媒上传甄子丹即将录制节目的预告片。片中，甄子丹向RM成员喊话“1月不见不散”。

韩媒报道，甄子丹将到韩国宣传《乔峰传》并亮相节目，预计1月17日拍摄，暂定2月中播出。宇宙最强将和绰号“老虎”的RM成员金钟国碰头，两男在游戏环节的对决令观众期待。甄子丹并非第一个上“RM”的华人男星，成龙曾在2011年上过节目。

不过，韩国政府近来为了防疫，要求赴韩中国旅客挂“黄牌”等相关措施，在中国引起强烈反响。甄子丹赴韩宣传的新闻出街后，引起部分中国网民不满，留言“准备过去被发黄牌，关小黑屋几天？还是艺人有特权啊”“现在去韩国管你是甄子丹还是谁，去了也要享受一下阶下囚的待遇了。”