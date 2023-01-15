本地肖兔艺人 是什么兔？

下星期即将迎来农历新年，进入兔年，三位属兔的本地艺人觉得自己具备什么兔子特征？他们又是如何看待本命年？《新明日报》邀请三名属兔艺人，画了属于他们心目中兔子的形象……

黄振隆：理智型

黄振隆开玩笑说自己和兔子一样可爱，外表看起来很健谈，也非常聊得来的他说：“其实我私底下和兔子一样文静，所以有时我还蛮怀疑哪个是真实的自己。”

兔子也给人很温馨的感觉，但黄振隆说，自己并不是暖男，“我属于比较理智型的，如果和女朋友有争执，我就会跟她讲道理，如果讲了一两次她还不接受就算了，让她自己去冷静和消化谁说的有理。”

对于愿望，黄振隆开心地说，他已提前达成拥有自己房子的愿望，“这个本来是我明年的愿望，但已经提前在去年年底买了一个单位，不过还需要装修，预计今年年中才能搬进去。”

“本命年不可怕”

本命年在习俗中被视为不吉利的一年，因此流传着“太岁当头坐，无喜必有祸”，意指本命年将给人带来不幸。黄振隆说，一开始也认为会是比较不吉利的一年，“但是我看了命理大师写的运程，还不错咧，排名第三，本命年感觉并没那么可怕。”

对于算命，黄振隆说：“有缘的话会去了解一下，不过并不会特别去算。”对于算出来的结果，黄振隆说：“我属于一个比较健忘的人，听了就会忘记，可能听的当下我会提醒自己要多注意。我也不希望把这些事情放在心上，进而影响我的生活。”

雅慧：好动型

雅慧认为自己和所有兔子的特征都有一点像，“亦动亦静，表面上看起来很温顺，但其实同时也很好动。”

提到愿望，雅慧希望冠病疫情可以赶快消失，大家健康平安。

“不担心本命年 更相信靠自己”

即将迎来本命年，雅慧说：“完全不会担心，因为今年属兔的运程都超好的。我其实并不相信命理学，因为我更相信靠自己、家人以及朋友，所以我没有算过命，因为我不想听了算命师说的话后，直接被影响，比如跟我说‘今年你要穿绿色，那我一整年就要穿绿色了’，这样我觉得那就不是自己的人生，而是被别人掌控了。”

陈天文：开朗型

近年戏剧里的反派专业户陈天文说，自己其实是暖男：“虽然我的外表看起来很凶、很阳刚，但其实我像兔子一样温顺，也属于比较开朗的性格，加上现在年纪比较大了，也比较随和，做任何事也不会太过于执着。”

对于愿望，陈天文说，希望孩子可以快乐平安，自己能有多一点时间陪伴他和家人。

“会拜太岁 也要靠行动去争取”

面对本命年，陈天文说，并不会特别去注意，也不太相信：“不过还是会跟着传统习俗去拜太岁，但最重要的还是靠自己，只有靠实际上的行动，才能得到自己想要的东西。”