沈炜竣扮财神爷 12年逾50次

吉兔来报喜、抛元宝赐财，齐心捞鱼生高喊“发啊！”，本地男星沈炜竣12年来扮财神爷逾50次！

印象中扮演过财神爷的男星早期有林益民、辉哥程旭辉、后期则有李国煌、方展发、陈泰铭甚至是许瑞奇等，殊不知沈炜竣12年来当财爷的次数逾50次。打从2011年创立咚咚锵节目策划公司之后，每逢春节，炜竣便开始以财神爷身份出任主持人。

来临的吉兔年，沈炜竣受邀以财神爷姿态现身的活动次数便多达四次。

财神爷给民间的印象是“福态神仙”，沈炜竣高高瘦瘦，两者难挂钩，但炜竣星期六（1月14日）接受《新明日报》访问时笑说：“因为我是年轻财神爷，还没发福，所以也不必戴假胡子，希望大家也跟‘财神爷’一样更年轻更健康！”

扮数十次财神爷，炜竣也有几套财神爷服饰“走马上任”。

“三声道”财神爷说吉祥语

财神爷说吉祥话，因此炜竣这名“三声道”财神爷华、英语及潮语都说得很溜，张嘴就来，春节图个好预兆，他会派元宝（元宝巧克力）、分红包、与群众一起捞鱼生、携手舞狮一起献祝福，大家见到他都会满心欢喜，争相合照，“因为财神爷总是象征美好与光明，把欢乐带给大家，带来满满的正能量。”

这些年来，炜竣先后为购物中心、公司企业、民众俱乐部、博物院、各中小学甚至初院，当起欢喜财神爷。

打趣问炜竣，他个人有偏财运吗？

“我从小就不会赌博，但扮财神爷时，偶尔会有观众要我抽出‘幸运号码’（正财运呢？）疫情三年当然会受影响，不过，疫情松绑之后，活动邀约很多，非常感恩！”

问起新年愿望，掌舵30多人咚咚锵节目策划公司的炜竣说，团里的潮剧成员年龄介于60多至80岁左右，他由衷希望资深前辈们都能身体健康，“说到底，平安健康比什么都重要！”

以武生造型 登德国杂志封面

炜竣登上德国杂志Impulse 12月份封面人物，他语气喜悦：“2023年好的开始！”

问起登上德国杂志缘起，炜竣说，2014年曾代表新加坡国际青年商会到德国，演了一段折子戏和出席讲座、做文化交流，因此与外国媒体结缘，外国人对于中华文化艺术深感兴趣，透过社媒看到炜竣在戏曲界非常活跃，就联系上他，做了专访，照片由本地摄影师张荣（Brian Teo）掌镜。

据悉，Impulse是一本面向新加坡德语社区的杂志，由德国协会出版，并得到德国、奥地利和瑞士大使馆的支持，每季度发行量为3000份。

Impulse的总编是德国人，杂志提供有关新加坡文化和社会活动、旅游景点的最新信息。

炜竣笑说：“刊登在德国杂志封面的照片，是我个人很喜欢的武生造型，不过，杂志是德语版，我无法看懂访问内容。”

热爱戏曲的炜竣由衷地说，“我是新加坡人，积极推介潮剧文化艺术，希望有朝一日能代表新加坡，把传统戏曲推荐到西方国家，也希望让更多外国人认识新加坡的传统艺术文化。”