李佳芯演妈有“抗体” 不愿被年龄框住

演艺圈内总会有女演员抗拒演妈妈角色，尤其是未婚或单身的女艺人。不过，40岁李佳芯不但不抗拒演妈妈，2018年还凭《BB来了》的新手妈妈唐恬儿一角首次获封无线视后。李佳芯最近在播出中的无线剧《有种好男人》（简称《好男人》）里再演妈妈，这次饰演育有17岁儿子的单亲妈妈游子澄。她接受《联合早报》访问时说：“我很早之前已经演过妈妈，除了《BB来了》，过去不间断也接过一些妈妈的角色，当时已经有抗体了。”她认为无论角色好坏、处于人生什么阶段，作为演员应该去尝试和经历。

李佳芯在《有种好男人》中饰演单亲妈妈，育有17岁儿子（吴伟豪饰）。（TVB提供）

直言女星受年龄限制很残酷

事实上，40岁仿佛是不少女演员事业中的一道难关，女艺人似乎容易在人生的这个阶段遭遇事业的瓶颈。两个月前迎来不惑之年的李佳芯直言，外界对于女演员设置的年龄限制其实很残酷：“每个人的经历不同，年龄不可以用来区分一个人的成熟度或其他方面；当然外表是一个因素，但现在科技发达，大家越来越注重健康，服用补充剂和搽保养品，所以很多五六七十岁的人都看不出实际年龄。”

李佳芯一直不愿意被外界的框框框住自己，她说：“以前我觉得30岁不结婚已经很老了，但我30岁的时候，我发现自己还是那么幼稚，还有很多东西是不懂的。不要说演技嫩，我连待人处世像是不会说好听的话、不够圆滑，这方面可能都不及一个20多岁的人。”

她指出，更重要的是在人生不同的阶段能学到什么，再将这些经验和感受化成能量和动力，不停学习和增广视野，永远保持好奇心、活得年轻。

剧集取名《有种好男人》，至于李佳芯对于“好男人”的定义是什么？她列出有责任心、上进和善良三大条件，“善良很重要，至少不会做损人不利己的事情。”

首执导筒拍公益微电影

李佳芯首次当导演拍摄微电影《伴》。（互联网）

李佳芯演而优则导，2021年底首次执导筒，并且兼任监制、编剧和演员，拍摄宣传关注脑退化症的公益微电影《伴》。

《伴》2022年9月于YouTube上线，李佳芯告诉记者，自己的粉丝先前到一间为脑退化病患而设的综合服务中心做义工，机缘巧合下促成她当导演为中心拍摄推广宣传片。李佳芯说，选择以脑退化病患和照顾者的视角拍摄这部作品，希望能通过微电影让大家知道照顾者的不容易和心路历程，多给予关注。

虽然第一次当导演、凡事亲力亲为的经验确实让她获益不浅，她坦言未有转战幕后的想法，但也说若未来再有契机，她会乐意再执导筒。

至于拍戏，李佳芯谦称很幸运能在2018年摘下视后，但在演绎的路上还很新，还有很多角色没演过，包括希望能挑战演出心理医生或社工。她解释：“他们经常接触所谓有病有问题的人，但自己内心的问题，有谁帮助他们面对呢？这种人性比较复杂的角色是我想挑战的。”

李佳芯还淡笑说：“当然每一次挑战都辛苦，但演员都是犯贱的，所以辛苦的角色往往挑战最大。”

放慢脚步 好好装备自己

相较于五六年前，李佳芯近两年似乎减产，一年拍一部剧。她坦言这两三年确实放慢了脚步，“不只因为自己，还有整个环境和社会气氛，疫情也令全世界放慢脚步。”

这阵子她做了自己想做的事，同时专注于照顾好自己的健康，她有感而发地说：“2017年做了手术之后（切除囊肿），意识到即使钱再多或有多厉害都无法确保一定健康。这几年看着身边人离开，真的是要走，什么都带不走。”

虽然近年作品不多，但李佳芯过得充实，除了拍微电影还出书，实践了一些自己觉得有意义的事，包括下来将参与的一些小项目。

她直言工作对她来说很重要，但演员太被动，拍戏只能等人安排，“这些无法控制的事情我都交给上天，我很随性。有，我会尽量做好；没有，我也会装备自己，这阵子都在装备自己的状态。”

谈到对新一年的期许，她说：“2023年，希望能继续做自己想做的或是应该去做的事……大家要健康，过去三年这么难，大家都熬过了，希望大家接下来能怀着活好自己的一个信念。”

《有种好男人》每周一至五晚上8时半于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。