(香港讯)陈法拉1月13日在香港出席品牌活动时,透露自己在电影《赎梦》的戏份已经完成,活动结束后会飞回美国。

陈法拉受访时说,已有十多天没见到女儿,“这次是我离开她时间最长的一次!我每天都跟她视讯,她很乖,没有哭,因为知道我是去工作。”

她透露,女儿9月将上学前班,返美后未来几个月会当全职妈妈,希望能有多一些时间陪即将满两岁的爱女。她也说,很开心2023年和父母以及女儿三代同堂过新年。

陈法拉这次回港与一些导演和制作人见面,若碰到合适的电影和角色,她直言愿意返港拍摄。

对于跟她在电影《尚气》里合作的杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)封金球影后,陈法拉已经恭喜对方,她说:“很开心,很难得,华裔演员在好莱坞发展不易,过往都是走来走去、演英文口音不正的小角色,这次杨紫琼担正演出的电影获奖,而且有好的票房,可喜可贺。”