本地歌手李俊纬推新歌 吁新一年放掉不健康关系

本地创作歌手李俊纬新的一年推出新歌“Let It Go”，呼吁大家放掉所有不健康的关系。李俊纬接受《联合早报》访问时说：“这虽然是一首情歌，但也适用于其他感情关系，像是友情。新的一年，把不健康的关系放掉，让自己有一个好的开始，相信很多人会有共鸣。”

歌曲灵感来自李俊纬自己和身边朋友的故事，他说：“我有朋友在爱情中被强势的另一半操控，我看了很心痛。我自己的经历则与友情有关，我有一群朋友，他们看待人和事比较负面，喜欢批评，搞得整个环境比较悲观，我也不自觉被影响，变得悲观和负面。我后来跟自己说，他们会这样，可能有自己的理由，例如他们可能也是被其他人影响。所以我不会给自己压力要改变他们，我尊重他们的看法，但也保持适当的距离。我不可能完全放掉我们的关系，毕竟大家认识多年，适当的距离反而可以维持友情。”

李俊纬这次以新造型亮相，留了胡子，他说：“之前的造型比较阳光青春，但我现在31岁了，要当轻熟男。音乐方面也会做一些改变，以前的歌曲比较轻快，现在会尝试比较暗黑的主题和编曲。”

今年想专注个人创作及演唱

李俊纬2022年陆续与陈文华、Goose和黄美婷合作，发了三首歌曲，他说2023年想专注于个人创作和演唱，但也不排斥任何合作的机会。

比较两种创作形式，他说：“我很喜欢和其他人一起写歌的过程，比较好玩，会有意想不到的火花。一个人比较孤单，花的时间也较长，因为会有很多想法和顾虑，不像合作时会有另一个人的反馈，也能给彼此信心与肯定。”

李俊纬近年也为其他歌手写歌，包括与好友绍斌及吴周烁一起写曲，姜涛演唱的《蒙着嘴说爱你》，还有与黄韵仁一起为张杰创作的《染色体》。歌曲深受欢迎，他说：“我很骄傲，也有了继续写歌的信心和动力。”