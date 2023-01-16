香港乐坛教父 Uncle Ray逝世 享年98岁

（香港讯）纵横香港广播界逾70年，Uncle Ray 1月13日于香港中文大学医院安详离世，享年98岁。

香港无线14日发文公布有关Uncle Ray（郭利民，Reinaldo Maria Cordeiro）逝世的消息并致哀，文中透露Uncle Ray是在至亲好友陪伴下离世，Joe Junior领唱“You’ll Never Walk Alone”送别这位备受尊敬的前辈。

全球主持电台节目最久DJ

在香港有乐坛教父之称的Uncle Ray是健力士世界纪录“全球持续主持电台节目最长久的DJ”保持者，一生奉献给香港广播界和乐坛，1997年获香港电台授予终身成就奖。此外，Uncle Ray曾于1987年获英女王颁授英帝国员佐勋章（MBE），香港特区政府也分别于2008年、2022年颁授他铜紫荆星章和银紫荆星章；香港演艺学院和香港中文大学也曾分别于2012年、2022年颁授荣誉院士和社会科学系荣誉博士。

Uncle Ray于2021年5月底正式荣休，为致谢他对广播及流行音乐的贡献，苏永康、陈洁灵、叶振棠、露云娜、杜丽莎及伦永亮等12名实力派歌手当时于红馆举行“Uncle Ray荣休盛典演唱会”，以经典金曲向他致敬，Uncle Ray更打破89岁的胡枫于6月开个唱纪录，成为在红馆开唱的最年长艺人。据悉，近年Uncle Ray身体抱恙，去年曾因中风入院。