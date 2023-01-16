96.3好FM三女将 热闹分享新年经

（本地讯）893期《优1周》的封面人物是刚在1月8日庆祝5岁电台生日的96.3好FM三名女将安娜、菁云、丽仪，以及全体DJs们！回顾2022年、展望2023年、庆祝台庆之余，农历新年将至，DJ们也不忘凑热闹谈谈“新年经”！今年96.3好FM的台庆口号是“5动全城”，5周年撼动全城，希望96.3好FM广播继续响彻新加坡每个角落。

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