你的婚姻不是你的婚姻 On Marriage

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如果在这部台湾剧的剧名尾部加上逗号或省略号，“你的婚姻不是你的婚姻”比较像一句温馨提醒，倘若加上感叹号，就变成吵架或骂人的话。假如加了句号，仿佛分手前的总结陈词。我觉得，剧中爱侣都在选择标点符号，爱情的结果，仰赖双方，甚至多方的选择。

顾名思义，这部台湾剧跟婚姻有关。剧集一共10集，由五个单元《圣筊》《尾号1314》《恭请光临曾贾府喜事》《梅莉》和《沙之书》组成，分别由徐汉强、郑文堂、何润东、高炳权和徐丽雯执导。剧情融合科幻元素，类似英国剧集《黑镜》（Black Mirror）的感觉，每对爱侣都试图透过不同科技产品，如读心神筊、线上App、AI人工智慧和大数据等挽救感情。

卡司方面，集合了实力派演员刘冠廷、孙可芳、李国毅、李杏、姚淳耀、简蔓书、李淳、林予晞、温贞菱等主演。

爱侣沟通不良 温馨搞笑

第一个单元《圣筊》的故事讲述，肌肉发达却愣头愣脑的健身教练阿保（刘冠廷饰）和老婆雅雅（孙可芳饰）结婚三年，岁月静好。直到雅雅的青梅竹马大仁（李国毅饰）回台湾后，阿保惊觉被事业有成的大仁比下去，不安的他，决定用老友开发中的数位读心神筊“Bwei”分辨雅雅的喜好，赢取妻子的芳心。

刘冠廷演的健身教练，想用数位读心神筊赢取妻子的芳心。（互联网）

作为全剧的开场戏，《圣筊》呈现日常生活中，爱侣之间因沟通不良而产生误解。情节温馨又搞笑，尤其男主角掷神筊时，神筊发出的人声滑稽，很有“笑”果。此外，男女主角刘冠廷和孙可芳在戏外是爱情长跑13年的情侣，互动自然，增添故事看点。

婚姻表面美满 内有黑洞

第二个单元《尾号1314》讲述，独自在台湾工作养家的牙医（蓝苇华饰），用关闭诊所的方式，迫使长年在英国求学的妻子（李杏饰）带儿女回台。久违的一家团圆，揭露的却是夫妻俩追求美满婚姻的表象下，深不见底的黑洞。

《恭请光临曾贾府喜事》简蔓书（右）急着跟李淳结婚避免老化。（互联网）

由艺人何润东执导的第三个单元《恭请光临曾贾府喜事》除了戏名有趣，概念也趣味十足。女性在这个故事的世界里，一旦过了35岁还未生子，便会患上“中年消失症”，意指跳过中年阶段，急速老化，投入老年。许多女性不愿突然老去，于是寻求男性协助，导致未婚生子的社会现象层出不穷。演员包括李淳、简蔓书和吴子霏。

梅莉相夫教子 放弃梦想

夏于乔在第四个单元《梅莉》扮演曾梅莉，老公（施名帅饰）是成功的电视制作人，夫妻育有两个孩子。老公下班后只顾自己，不分担家务，梅莉忙着相夫教子，不知不觉中放弃了兴趣和梦想，当号称“主妇好友”的人工智慧鼠出现后，她热爱自由的灵魂被唤醒。相信不少家庭主妇会从“梅莉”这个人物身上找到共鸣。

温贞菱和林予晞在第五个单元《沙之书》扮演同性伴侣，两人从相恋多年到结婚生子，看似美满和乐，却因第三者介入掀起风暴。台湾2019年同性婚姻合法化，情节符合当地律法。

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