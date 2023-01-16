大年除夕 陈之财全家入伙新家守岁

新年新家新气象，瑞兔展新春，陈之财大年除夕全家乔迁樟宜一带的公寓守岁！

《新明日报》不久前报道之财忙着为新家进行装修，由于樟宜离市区较远，之财当时笑说可以天天开车到樟宜海边边看海边吃早餐，在蓝天白云下慢活过日子。

农历春节转眼就到，问起新家装修进度，之财透露已完成百分之八十：“这一次没找装修商，都是亲力亲为，新家该有的都有，春节我们都会入伙新家守岁。”

除夕晚上，之财会与妻小到父母家吃团圆饭，享用丰盛盆菜；当晚在新家守岁，一对儿女每年都会为他们守岁，守到凌晨，再下跪拜年。

之财说：“下跪拜年是陈家的礼俗，尽管我劝过不必守，陈熙、一心都很坚持，初一去拜年，老人家见孙子下跪会不忍心，但儿女们年年跪拜道贺长辈，已成为一种习惯。”

春节过后，他与向云会出国旅游，多年来陈家一出国就是一家四口，此趟罕见“两人世界”，莫非老夫老妻想再度蜜月？

之财笑说：“一心会去美国半旅游半工作、陈熙忙于研发他的产品，一家人出国很难敲期，向云稍后开拍长寿剧就很难走得开了……”两口子只好一起飞，出国逾两周。

陈之财绘吉兔，为《新明日报》读者献上祝福。（受访者提供）

《我的小红点》上架中国武汉书店

由之财倾尽全力创作，充满励志意味的《我的小红点》是卓尔书店在2022年本地华文书畅销榜上的销售冠军，不只如此，之财的《小红点》也“点”中中国武汉的卓尔书店，“小红点”卖到中国！

之财一提起就语气欣慰地说：“很希望未来有机会飞一趟中国武汉，与卓尔书店的书友做近距离接触，更希望会一会当地看过我演的电视剧长大、多年来一直支持着我的粉丝。”