向佐紧搂爱妻郭碧婷合影 向华强夫妇抱孙陪衬

（香港讯）台湾女星郭碧婷2019年嫁给香港娱乐大亨向华强儿子向佐，替向家生下两个孩子，成为称职的豪门媳妇，更是受到婆婆“向太”陈岚疼爱，岂料2022年7月向佐被爆出与辣妹视讯，还带女人回家，两人的婚姻岌岌可危。

1月16日凌晨，向太的助理在社群发文，分享15日生日的向太与16日生日的郭碧婷一起庆生的现场画面。消失几个月的向佐在镜头前露出灿烂笑容，他紧紧搂着爱妻郭碧婷，郭碧婷虽然目光都放在儿女身上，但脸上挂着腼腆笑容，着实像是一个幸福小女人。许多网民猜测郭碧婷应该原谅向佐，向佐已安抚好爱妻，婚姻危机解除。

郭碧婷2022年6月在台湾生下第二胎儿子，不料一个月后向佐被拍到带女人回北京爱巢，尽管向太替儿子澄清该女“只是一个谈电影项目的大姐姐”，挡不住舆论挞伐，向佐从此宛如人间蒸发，去年10月缺席女儿2岁庆生趴暨儿子出生百日宴，向太称是台湾政府不给向佐签证，向佐才无法到台湾与妻儿相聚，但去年12月向华强在杭州举行的74岁寿宴，同样不见向佐，婚变传闻也不胫而走。

1月初郭碧婷被目击独自搭机带小孩飞到香港，随后有网民称看到郭碧婷和向佐带儿子买零食和玩具，向佐边逛边轻抚郭碧婷后背，两人像一般夫妻互动。而16日除了全家福照，还有两张花篮照，是向佐为祝贺妈妈向太、老婆郭碧婷生日准备的，一家子恢复以往的和乐融融，打破向佐和郭碧婷离婚的传闻。