李国煌领军玩乐器战 不再孤独 群聚贺年

《One，兔》贺岁MV

在King Kong Media Production官方脸书和YouTube收看

“兔gether”（英文谐音Together，在一起），大家一起热闹迎接快乐的兔年！

每年海内外都推出一些贺岁MV，由金刚媒体制作的贺岁MV《One，兔》格外吸睛，因为仿佛是本地的美食“Rojak”（啰惹），它结合了东西方乐器，逗趣的歌词，并以幽默方式带出大家渴望过年团圆最真实的感受。

李国煌说拍摄这只贺岁MV，最难忘的是中西乐器比拼。（档案照）

《One，兔》引用英语“One, Two”的谐音，祝愿来临的兔年，大家从疫情中“独自庆祝”到如今“一起庆祝”的欢欣。推动节拍的是雷鬼和现代电子舞曲的混合，MV如同一场“乐器之战”，结合东西方乐器，包括吉他、古筝、小提琴、二胡、笛子、唢呐、大鼓、西方鼓和小号，不仅没冲突，还和谐到位，像极了现代人过年吵吵闹闹却又彼此祝福的澎湃心情，很有新鲜感。

《One，兔》由Funkie Monkies Production的著名制作人吴周烁作曲，张丹宁填词，金刚媒体艺人李国煌、程旭辉、陈建彬、赖宇涵、余秋慧和陈锦宏演绎。著名音乐人黄韵仁也带着他的女儿黄姿宁参与录制，父女俩互飙乐器，看点十足。此外，赖宇涵以暴牙菇等不同造型亮相，很鬼马戏睛。

MV于1月5日在金刚媒体的脸书与YouTube推出，单是在脸书短短10天就吸引超过26万人观看，网民给予佳评包括：“歌词、舞蹈动感、音乐韵律都好棒。所有演出人员发出的喜悦能量，带动开心快乐的心情。”“很喜欢。很好听的一首新年歌！”“中西合璧，超棒的。”“古今乐器结合，很好听！”

边唱边跳，艺人提早勤练

艺人拍摄这支MV有什么挑战？李国煌接受《联合早报》访问时认为是边唱边跳：“只要一个艺人出错，就要重来，在大太阳底下拍摄，还要赶时间，是很大的挑战，不过关关难过关关过。”余秋慧说：“我不是舞蹈员，五天前就自己开始练习MV里的舞蹈，每天在家对着镜子跳。拍摄时间很长，又很多场景，一天长达十几个小时，我们一直在赶。拍摄的同时也必须兼顾日常工作，得趁午饭休息时间处理工作。”陈锦宏说最有挑战的是跳舞，他说：“我的脚刚动过手术，某些动作上会比较有挑战。”

李国煌说拍时最难忘的是中西乐器比拼：“有黄韵仁老师还有他的女儿，有二胡、舞狮打鼓等，看得很兴奋，这是我们当初的概念。”余秋慧说：“没有尝试过用摄像机升降架拍摄，有点惊讶看到这么大的制作。我很珍惜跟所有艺人聚在一起的时光，平时大家都很忙。”陈锦宏说：“有机会跟很多的音乐人合作，过程很有趣，也学到很多。”

期待不受限制的欢聚

今年如何过年？兔年有什么计划？李国煌说今年的过年将一如《One，兔》歌词中提到的不用单独庆祝：“可以回到冠病之前的气氛，跟大家一起又吃又喝，聊天八卦，很爽。”

余秋慧透露最近工作比较忙，如果过年时有多余时间，会在家睡觉补充体力：“今年也是久违两年后可以跟亲友不受限制地聚会，所以非常期待。”她也希望兔年可以参与更多作品和主持，突破自己的极限。

陈锦宏表明跟往常一样，初一、二和家人朋友一起过：“今年也会和公司的人去日本旅行。希望今年可以扩展生意，戏剧方面有更多的作品。”

李国煌爱兔又怕兔

喜欢兔子吗？李国煌说：“我一定得喜欢兔子，因为我儿子属兔，我若不喜欢兔子，他会说我偏心。小时养过兔子，不知道它的情绪，什么时候开心、生气、攻击人，完全不知道，因为兔子一年365天都同样的表情。兔子看起来温顺，浪漫可爱，很想接近它，但我又觉得它是非常危险的动物。”

余秋慧透露自己有一个小小的兔子文身：“是纪念我妈妈的。我跟兔子有缘，因为我妈妈长得很像兔子，很可爱，所以让我觉得有一份特别的情感。”

陈锦宏非常喜欢兔子：“有养过。而且兔子是自己跳到我家里的，哈哈哈。我们问了邻居，都说不是他们的，过后我们一家人就领养了它。”

小团剧

8频道 晚上8.00

2008年的经典剧集《小娘惹》，是本地第一部以娘惹文化为题材的戏剧。向云、欧萱、戚玉武、白薇秀与章证翔聚聚，分享当年拍摄的点滴。

星期二特写 ：输在起跑点

8频道 晚上8.30

陈泽诺从小不爱念书，中学念普通工艺班，但他玩滑板很出色，虽不被看好，他坚持挑战自我，获选成为东运会滑板选手。电竞公司老板郭维傑念中学时误入歧途，在打架被抓后大彻大悟。学历比别人低的泽诺、维傑凭着坚定信念，闯出骄人成绩。

雪橇犬与我 Snow Dogs: Into The Wild

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上8.05

探险家Gordon Buchanan带着狗狗大队重游著名北极探险者的路线，并审视人犬之间的古老情谊。他和雪地犬长途跋涉经过北极斯瓦巴群岛美丽又危险的冰河，一路上遇见驯鹿、北极狐，还冒险在北极熊面前奔驰而过。

欧洲攻略 Europe Raiders

卫视电影台（星和Ch866）晚上11.30

主演：梁朝伟、杜鹃、唐嫣、吴亦凡。特工林在风与王小姐多年来亦敌亦友，相互欣赏又互相为敌。“上帝右手”在CIA被不明身份的苏菲偷走后，两人同时受中央情报局委托展开追寻。原本以为只是一场谋略较量，他们救下顶级黑客洛奇后，发现背后有更大的秘密。